Brouwerij St. Bernardus lanceert herfstprogramma ‘Wa-Na-Tou’

Brouwerij St. Bernardus pakt nu al uit met een goed gevuld herfstprogramma met ‘Wa-Na-Tou’. Een reünieconcert van The Boondocks, een quiz, live-opnames van de podcasts Nerdland en Welcome To The AA, bier & foodpairing met sales manager Marco Passarella en een vinylhappening met vinylbeurs staan genoteerd.

“Het toeristisch seizoen neemt traditioneel een einde in de maand september. Onder de noemer Wa-Na-Tou organiseren we een aantal evenementen in de brouwerij op het snijpunt van culinair en cultuur. Over enkele weekends heen presenteren we een aanbod met voor elk wat wils, waarbij we hopen een stimulans te zijn voor de zogenaamde reasons to come naar de Westhoek”, zegt Pieter Verdonck, marketingverantwoordelijke van brouwerij St. Bernardus.

Reünieconcert

Op zaterdag 29 oktober om 20 uur is er een eenmalig reünieconcert van The Boondocks met Belpop Bonanza omkadering. “Begin de jaren ‘90 werd de Nederlandstalige rockband The Boondocks opgericht in Poperinge. De eerste Boondocks single Ik wacht bracht de band meteen in De Afrekening van Studio Brussel. Eind de jaren ‘90 werd de band zachtjes ontbonden. Het project Belpop Bonanza Westhoek bracht de legacy van The Boondocks helemaal terug onder de aandacht en de verschillende originele groepsleden voelden dat de tijd rijp was om misschien nog één keer het Boondocks repertoire te berde te brengen. Frontman en tekstschrijver Rik Denys heeft een tijdje terug twee hersenbloedingen opgelopen en is bijgevolg niet meer in staat om te zingen. De afgelopen jaren heeft hij nieuwe instrumentale muziek gemaakt onder de alias Ricky!boy”, zegt Pieter. De rol van Rik wordt tijdens dit éénmalig reünieconcert opgevangen door verschillende gastzangers- en zangeressen zoals Trui Chielens (Kotjesvolk, Sidus), Frederik Mahieu (Red Spot Jr), Bavo Vanden Broeck (Dokter Vroman), Joost Denuwelaere (Bloedend Hart) en Frank Verdru (Bloedend Hart). “De opbrengst van de ticketverkoop wordt geschonken aan een goed doel, gekozen door Rik Denys. De Letterhop vzw verlaagt de financiële drempel voor hulpverlening en ijvert om therapeutische ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken.” Tickets kosten 18 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur.

Nerdland

Er is ook een allround quiz op vrijdag 4 november met aanvang 19.30 uur. “In 2019 organiseerden we onze eerste quiz Lachen is gezond met een duidelijke ludieke ondertoon. Op 4 november voegen we daar graag een tweede hoofdstuk aan toe, dit keer in samenwerking met Lukaskraker. Hij werkte mee aan de populaire zondagavondquiz Twee Tot De Zesde Macht op één. Verwacht je aan een allround quiz met verschillende links naar St. Bernardus. Je hoeft absoluut geen St. Bernarduskenner of bierkenner te zijn om deel te nemen”, zegt Pieter. Deelnemen kost 30 euro, per groep van maximum vier personen. Op zondag 6 november is er Nerdland – Live podcast met aanvang om 17 uur. “Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel maken onder de Nerdland-vlag al jaren wetenschap (opnieuw) cool en dit in de vorm van een podcast, boeken en liveshows. Onlangs was onze brouwerij ook partner van het eerste Nerdland Festival. De thema’s van de podcast worden later bekendgemaakt; het zou wel eens over ons bier kunnen gaan.” In voorverkoop kost een ticket 20 euro. Aan de deur is dat 22 euro.

Marco’s Masterclass

Een bier & foodpairing deluxe staat op vrijdag 11 november, met aanvang om 12 uur, op het programma. “Onze sales manager Marco Passarella neemt je als host mee door de geschiedenis van onze brouwerij en stelt alle St. Bernardus bieren aan je voor. Marco’s Masterclass laat je niet enkel letterlijk en figuurlijk proeven van onze bieren, onze Hemelse Nectar wordt eveneens begeleid door verschillende bijpassende gerechten van Coeur de Boef, het project van uitgeweken Werviknaar Pieter. Hij werkte ook mee aan het boek St. Bernardus. Verschillende recepten op onze website zijn ook van zijn hand. Voor deze unieke culinaire beleving zijn er slechts 100 tickets beschikbaar.” Deelnemen kost 58 euro all-in, inclusief drank en meergangendiner. Op zaterdag 12 november is er een vinylhappening met vinylbeurs. De inkom is gratis. Standhouders kunnen zich inschrijven via www.sintbernardus.be/wanatou. Kostprijs is 25 euro per lopende meter voor rijstand en 30 euro per lopende meter voor muurstand. Die dag is er ook een voorstelling van Nicolas Debonne met Jaar in schijven, een masterclass van Johan Feys Liefde voor Vinyl en de voorstelling De vinylvreter van Piv Huvluv. Op zondag 13 november, aanvang 17 uur, is er Welcome To The AA – Live podcast. “Hosts Andries Beckers en Alex Agnew maken wekelijks meer dan 100.000 luisteraars their Monday great again dankzij hun eerlijke en diepgaande interviews. We zijn verheugd hen te kunnen verwelkomen in hun favoriete brouwerij, dixit Andries en Alex zelf”, zegt Pieter. Ticket in voorverkoop kost 20 euro en aan de deur 22 euro. (LBR)

Tickets op www.sintbernardus.be/wanatou