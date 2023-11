Brouwerij St.Bernardus is wereldtopper in de biersector: “We zijn een bedevaartsoord in de Westhoek”

Ruim driekwart eeuw nadat Evariste Deconinck in opdracht van de monniken van Westvleteren hun trappistenbieren commercialiseerde, is Brouwerij St.Bernardus uitgegroeid tot een modern bedrijf waar authenticiteit en innovatie perfect met elkaar samensmelten. Tegelijk is ambitie hét sleutelwoord in Watou. “Op internationaal vlak willen we nog stevige stappen zeggen”, klinkt het.

Toen Hans Depypere (67) in 1998 Brouwerij St.Bernardus overnam, had hij wel wat werk op de plank. Zes jaar eerder besloten de broeders van de abdij van Westvleteren om hun bieren opnieuw binnen de kloostermuren te brouwen en moest St.Bernardus een nieuw verhaal schrijven.

25 jaar later staat er in Watou, pal aan de grens met Frankrijk, een state of the art brouwerij, wordt er jaarlijks 50.000 hectoliter gebrouwen én vertrekken de Bernarkes naar haast alle uithoeken van onze planeet.

Sinds begin dit jaar is Hans voorzitter van de raad van bestuur en staat zijn dochter Julie (41) als CEO aan het roer van een van dé vlaggenschepen van de Belgische bierwereld. Bij St.Bernardus rollen nu negen vaste bieren van de spreekwoordelijke band, zijn een kleine vijftig mensen in dienst en werd net een forse investeringsronde tot een goed einde gebracht.

“Biertoerisme is een steeds belangrijker wordende poot van ons verhaal. Met onze rooftopbar Bar Bernard en onze guesthouse hebben we alles op één plek: beleven, tafelen en overnachten.”

Een nagelnieuwe bottelarij zorgt ervoor dat er nu 16.000 flesjes van 33 centiliter – of 6.000 van 75 centiliter – per uur met het Westhoekse godenvocht gevuld kunnen worden, maar tegelijk werd er met de Brewery Tour een tot in de kleinste details afgewerkt belevingscentrum geopend.

© JOKE COUVREUR

“Twee essentiële investeringen”, benadrukken vader en dochter. “Dit geeft ons letterlijk en figuurlijk extra ademruimte. Onze Brewery Tour zorgt ervoor dat je St.Bernardus vanuit de buik van de brouwerij kan ontdekken. We vertellen ons verhaal op een laagdrempelige manier, zelfs met een aangepast bezoek voor kinderen, en tonen dat wij traditie en innovatie hand in hand laten gaan.

“Tot voor kort lokten onze gewone rondleidingen 20.000 bezoekers per jaar, tegen eind 2024 willen we met onze Brewery Tour 30.000 mensen per jaar over de vloer krijgen. Het is trouwens onze ambitie om jaarlijks 80.000 tot 100.000 bezoekers te ontvangen op onze brouwerijsite.”

“Biertoerisme is een steeds belangrijker wordende poot van ons verhaal. Met onze Bar Bernard – onze rooftopbar die over de velden uitkijkt waar je van onze bieren kan genieten en gezellig kan tafelen – en onze guesthouse hebben we alles op één plek: beleven, tafelen en overnachten. We zijn trots op wat we elke dag opnieuw maken en ook wáár we dat doen.”

La Réunion

St.Bernardus wil enerzijds een ambassadeur voor de West-Vlaamse en Belgische bierwereld zijn, anderzijds worden de biertjes met de altijd glimlachende broeder op het etiket overal ter wereld aan de lippen gezet. “45 procent van onze productie vertrekt naar het buitenland. De Verenigde Staten is onze grootste afnemer, gevolgd door Frankrijk en Nederland.”

“Maar ook in landen als Japan, China, Panama, Costa Rica en Chili zetten ze onze bieren op de kaart. Recent mochten we daar nog La Réunion, een Frans eilandje in de Indische Oceaan, aan toevoegen. In totaal gaat het om ruim tachtig landen waar onze bieren te vinden zijn. Op internationaal vlak kunnen én willen we nog stevige stappen zetten.”

© JOKE COUVREUR

Een wereldspeler vanuit de kleine Westhoek, dus. “Maar wel eentje die preus is op haar roots”, onderstrepen Julie en Hans. “Bovendien verkondigen we onze blijde boodschap met een al bij al beperkt team. Dat we op mondiaal niveau weerklank vinden, bewijst dat we topkwaliteit voortbrengen. Wij groeien liever organisch, slaan geen stappen over. Ons product moet altijd tot in de puntjes kloppen.”

B2B uitbreiden

De jongste vernieuwingsoperatie geeft Brouwerij St.Bernardus ook de mogelijkheid om de focus nog sterker op het B2B-verhaal te leggen. “(Dag)toeristen zijn een onmisbare schakel geworden, maar dat geldt evenzeer voor bedrijven. Bij ons kunnen ze seminaries organiseren, meetings en brainstormsessies laten plaatsvinden en intussen onze brouwerij én de regio ontdekken. Hier kan je je even afzonderen van de wereld en je richten op de essentie.”

“Een alcoholvrij bier? Dat is nog niet voor morgen, maar het idee rijpt wel ergens achteraan in onze hoofden”

Die visie wil St.Bernardus de komende jaren verder uitbouwen. “We blijven de markt afspeuren naar opportuniteiten. Al zullen we daarbij nooit onze roots verloochenen. Hier hoeft heus niet elk jaar een nieuw bier in de rekken te staan, we behouden onze portfolio en breiden die uit met kansen. Zoals onze Extra 4, met 4,8 procent iets lager in alcohol. We waren in 2014 de eersten in België om een dergelijk bier te lanceren en kregen al heel wat navolging. Dat zegt genoeg.”

“Een alcoholvrij bier? Dat is nog niet voor morgen, maar het idee rijpt wel ergens achteraan onze hoofden. De afgelopen 25 jaar zijn we erin geslaagd om van Brouwerij St.Bernardus in het kleine Watou een bedevaartsoord te maken. Daar zijn we heel blij om.”

© JOKE COUVREUR

© JOKE COUVREUR