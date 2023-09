Brouwerij St.Bernardus investeert 14 miljoen euro in productie en toerisme

Brouwerij St.Bernardus in Watou heeft twaalf miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe bottelarij. Daarnaast is ook er een nieuwe Brewery Tour, goed voor nog eens twee miljoen euro. “We zijn ervan overtuigd dat onze brouwerij een toegevoegde waarde betekent voor het toerisme in de Westhoek in het algemeen en voor het rijke bierverhaal in het bijzonder”, luidt het ambitieus.

De brouwerij werd in 1998 overgenomen door Hans Depypere en heeft sindsdien grote sprongen voorwaarts gemaakt. Er kwam een nieuwe brouwzaal en de productie steeg van 8.000 naar 50.000 hectoliter. Die vijftien miljoen flesjes vinden hun weg naar meer dan tachtig landen.

“Om te kunnen inspelen op de wereldwijde, groeiende vraag naar het St.Bernardusbier moest worden geschakeld”, klinkt het. Dus kwam er een nieuwe bottelarij. De productiehal, goed voor een investering van twaalf miljoen euro, is nu bijna een jaar operationeel. “Dankzij de nieuwe bottelarij is het productieproces op verschillende vlakken verduurzaamd en de logistieke werking verder geïnnoveerd.”

Nog eens twee miljoen euro werd geïnvesteerd aan de ontwikkeling van een toeristisch aanbod. Met de Brewery Tour laat de brouwerij bezoekers op hun eigen tempo het verhaal van St.Bernardus ontdekken. “De interactieve Brewery Tour verraadt een klein beetje onze stiekeme ambitie om toonaangevend te zijn in België als het gaat over trendsettende bezoekersconcepten binnen een brouwerijomgeving”, zegt zaakvoerder Julie Depypere. “We zijn misschien geen paters, maar toch lijkt St.Bernardus meer en meer op een bedevaartsoord die naam waardig.”