Brouwerij St.Bernardus investeert 14 miljoen euro in productie en toerisme: “Toegevoegde waarde voor het rijke bierverhaal”

Brouwerij St.Bernardus in Watou heeft twaalf miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe bottelarij. Daarnaast is ook er een nieuwe Brewery Tour, goed voor nog eens twee miljoen euro. “We zijn ervan overtuigd dat onze brouwerij een toegevoegde waarde betekent voor het toerisme in de Westhoek in het algemeen en voor het rijke bierverhaal in het bijzonder”, luidt het ambitieus.

In 1998 werd brouwerij St.Bernardus overgenomen door Hans Depypere en heeft sindsdien grote sprongen gemaakt. Er kwam een nieuwe brouwzaal en de productie steeg van 8.000 naar 50.000 hectoliter. Die 15 miljoen flesjes van 33cl vinden hun weg naar meer dan 80 landen. St.Bernardus heeft negen bieren in het assortiment, waarbij St.Bernardus Abt 12 en St.Bernardus Tripel de populairste blijven.

Nieuwe afvul- en (her)verpakkingslijn

Er werd een volledig nieuwe productiehal gebouwd op de site in Watou om te kunnen inspelen op de wereldwijde, groeiende vraag naar het St.Bernardus bier. “Deze nieuwbouw bevat drie verdiepingen, met naast de nieuwe bottelarij ook extra ruimte voor het stapelen van karton, glas en andere verpakkingen, alsook extra kantoren en een nieuw labo”, klinkt het bij de brouwerij St.Bernardus.

De nieuwe Brewery Tour is een museale ‘experience’ geworden, waarbij je op eigen tempo het unieke verhaal van St.Bernardus kan ontdekken. © Jan D'Hondt

Dankzij de nieuwe bottelarij, operationeel sinds november 2022, werd het productieproces op verschillende vlakken verduurzaamd en de logistieke werking verder geïnnoveerd. “Deze investering zorgt onder andere voor een meer duurzame manier van werken tijdens de productie, met een positief gunstiger effect op klimaat en milieu, en voor groeiende mogelijkheden tot innovatie in smaken en groeiende mogelijkheden in soort verpakkingen. Dit zorgt ook voor meer ruimte tot groei van de brouwerij op lange termijn.”

Huisstijl opfrissen

“De afvulsnelheid verhoogt naar 16.000 flessen/uur voor 33cl en 6.000 flessen/uur voor 75cl. Deze investering bracht ook de opportuniteit om de huisstijl van de bieren op te frissen. Zowel etiketten als kroonkurkjes en kartonnen verpakkingen werden voorzien van een nieuw jasje.”

De investering van de bottelarij kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 786.503 euro. Op de site in Watou wordt de waterzuiveringsinstallatie van de brouwerij volledig vernieuwd en uitgebreid, eveneens binnen de krijtlijnen van de groei van de brouwerij. In het voorjaar van 2024 wordt een nieuw magazijn in gebruik genomen op Sappenleen, industrieterrein van Poperinge. Deze nieuwe stapelplaats moet helpen om de groei van de brouwerij te helpen bewerkstelligen en zal voornamelijk plaats bieden aan hulpgoederen zoals flessen en glazen.

“De transitie naar een volautomatische bottelarij was noodzakelijk om ons verder groeitraject en onze verdere internationalisering te bestendigen. Soms moeten we wat minder bescheiden zijn, denk ik. We moeten durven zeggen dat we ambitieus zijn. Ondanks de economisch woelige periode waarin we ons de laatste jaren bevinden, kozen we volop voor de toekomst met deze grote investering”, legt zaakvoerder Julie Depypere uit.

Brewery Tour

Meer dan tien jaar werden gegidste rondleidingen georganiseerd doorheen de brouwerij. De nieuwe Brewery Tour is een museale ‘experience’ geworden, waarbij je op eigen tempo het unieke verhaal van St.Bernardus kan ontdekken. “Het vernieuwde brouwerijbezoek maakt het toeristische plaatje van onze brouwerij compleet. De interactieve Brewery Tour verraadt een klein beetje onze stiekeme ambitie om toonaangevend te zijn in België als het gaat over trendsettende bezoekersconcepten binnen een brouwerijomgeving”, zegt zaakvoerder Julie Depypere.

“We zijn misschien geen paters maar toch lijkt St.Bernardus meer en meer op een bedevaartsoord die naam waardig. We zijn ervan overtuigd dat onze brouwerij een absoluut toegevoegde waarde betekent voor het toerisme in de Westhoek in het algemeen en voor het rijke bierverhaal in het bijzonder.”

Deze investering kan rekenen op een subsidie van Toerisme Vlaanderen van 300.000 euro en een subsidie van Provincie West-Vlaanderen van 100.000 euro. De nieuwe bezoekersbeleving is het voorlopige sluitstuk van de toeristische ontsluiting van de brouwerij. De kostprijs van beide investeringen (Brewery Tour en bottelarij) bedraagt samen 14 miljoen euro.