Brouwerij Rodenbach aan de haal met brons, zilver én goud op Brussels Beer Challenge: “Dit is een enorme eer”

Een perfect parcours voor Rodenbach tijdens de Brussels Beeer Challenge. In de categorie Flanders Red Ale wint de Roeselare brouwerij een bronzen, zilveren award.

Drie dagen lang proefde het Brussels Beer Challenge-panel van 95 internationaal gereputeerde bierkenners 1.811 bieren uit 38 landen.

De deelnemende bieren werden verdeeld in categorieën, gebaseerd op origine, type en stijl en vervolgens gewikt en gewogen. Op het einde van de drie degustatiedagen werden de beste bieren in elke categorie beloond met een gouden, zilveren of bronzen award.

De professionele jury bekroonde Brouwerij Rodenbach met liefst drie podiumplaatsen. Rodenbach Grand Cru werd een gouden award toegekend, Rodenbach Classic een zilveren en tot slot kreeg Rodenbach Alexander brons.

Grote eer

“Voor ons is dit een grote eer en een bevestiging van de kwaliteit die het brouwersteam dag na dag nastreeft”, zegt Peter Buelens, public relations en communication manager.

“De Britse bierkenner Michael Jackson noemde Rodenbach ooit het meest verfrissende bier ter wereld. Om tot dit resultaat te komen, voltrekt zich een maanden- en jarenlang rijpingsproces op de 294 foeders die de brouwerij rijk is. De keldermeesters blenden jong en gerijpt bier tot de fruitige Rodenbach Classic, de meer complexe Rodenbach Grand Cru, de verfijnde Rodenbach Vintage evenals tot de afgeleide fruitbieren Fruitage by Rodenbach en Rodenbach Alexander.”

Recent lanceerde de brouwerij nog de limited edition Rodenbach Evolved.