Brouwerij Omer Vander Ghinste en The Brew Society winnen gouden medailles op Brussels Beer Challenge 2024

Op de Brussels Beer Challenge werden onze Kortrijkse brouwerijen meermaals bekroond. The Brew Society uit Heule wint maar liefst drie keer goud voor Martha Brown Eyes, SOSAB XII Flemish Red Ale en Zeven Zonden Avaritia. De Bellegemse Brouwerij Omer Vander Ghinste haalt tweemaal goud binnen voor hun Tripel LeFort.

De Brussels Beer Challenge, die jaarlijks plaatsvindt, is één van de meest gerespecteerde bierwedstrijden ter wereld. Een internationale jury van bierexperts keurt en beoordeelt honderden bieren van topbrouwerijen uit alle hoeken van de wereld. Dit jaar waren er meer dan 1.800 deelnemende bieren.

The Brew Society

The Brew Society uit Heule kaapte dit jaar maar liefst drie gouden medailles weg. Martha Brown Eyes won goud in de sterke bruine bieren, SOSAB XII Flemish Red Ale in de categorie van de zure bieren en Avaritia in de categorie alcoholvrije bieren.

“Voor ons is dit een enorme mooie bekroning voor ons team”, zegt brouwer Dieter Dhondt. “Als nog relatieve jonge brouwerij zijn wij constant bezig de kwaliteit van onze bieren te optimaliseren. Dat SOSAB XII Flemish Red Ale een prijsbeest is, wisten we al langer. Zowel in 2023 als in 2024 wonnen we met dit bier de World Beer Awards wereldwijd.”

“Maar minstens even mooi is de gouden medaille voor Zeven Zonden Avaritia, want de markt van de alcoholvrije bieren is geboomd de laatste jaren met wisselende kwaliteit. Dat wij ook in zo’n groeiende categorie bovenaan staan is echt wel uniek te noemen.”

“Het feit dat wij als één van de weinige Belgische brouwerijen drie absolute topprijzen wegkapen is ook uniek”, vult Björn Desmadryl aan. “Vroeger waren op bierwedstrijden bijna alle hoofdprijzen voor Belgen, maar nu is de kwaliteit in het buitenland ook zeer hoog. Om dan ons land te mogen vertegenwoordigen op een belangrijke bierwedstrijd, maakt ons zo fier als een gieter.”

Brouwerij Omer Vander Ghinste

Ook Tripel LeFort werd dit jaar met maar liefst twee gouden medailles bekroond op de prestigieuze Brussels Beer Challenge 2024. Het bier veroverde zowel de titel van ‘Best Belgian Style Tripel’ als de felbegeerde ‘Best Belgian Beer – Prik & Tik Award’.

“Het is een enorme eer om deze prestigieuze prijzen te ontvangen”, zegt CEO Omer Jean Vander Ghinste. “Deze erkenning is niet alleen een bevestiging van de kwaliteit van ons bier, maar ook een prachtige waardering voor het vakmanschap van ons hele team. Tripel LeFort is een bier waar we bijzonder trots op zijn, en deze bekroning zal ons verder inspireren om bieren te blijven brouwen die de Belgische biercultuur wereldwijd op de kaart zetten.”