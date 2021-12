Brouwerij Het Alternatief uit Izegem stopt er na vijftien jaar mee

Wie houdt van bieren als Bittere Waarheid en Iseghems Oud Bruin is er bijna aan voor de moeite. Die bieren kwamen ooit uit de koker van huisbrouwer Piet Salomez (58), maar na vijftien jaar doekt de Bosmolenaar nu zijn brouwerij Het Alternatief op.

Piet was indertijd één van de West-Vlaamse pioniers op het vlak van artisanaal bier brouwen. “Nu is er op dat vlak een overaanbod, maar indertijd waren er maar twee andere provinciegenoten die dezelfde hobby uitoefenden. Eerst deed ik het nog als amateurbrouwer, maar hoe meer ik me in de wondere wereld van het brouwen verdiepte, hoe aangenamer ik het vond. Op termijn ben ik dat in bijberoep gaan doen, in combinatie met mijn job als verpleegkundige op de oncologie-afdeling van AZ Delta in Roeselare.”

De bieren van Piet, met namen als Ambetanterik, Eerwaarde Pater en Piet-Agoras, sloegen aan en het gamma werd stilaan uitgebreid. De meest recente creatie was het bier Den Dansenden Oap in opdracht van het Life Danscenter. “Ik ben nog het meest trots op Bittere Waarheid, een bier waarvan ik vond dat alles goed zat”, zegt Piet. “Als mensen nog een voorraad van mijn bieren willen verkrijgen zijn ze er helaas aan voor de moeite. Ik heb de laatste bakken verkocht aan drankenhandels in Zonhoven en Poppel. Of ik nu nooit meer zelf bier ga brouwen? Toch niet op grotere schaal, want ik heb mijn installatie aan de vraagprijs kunnen verkopen. Ik heb wel nog iets kleins staan en ga vooral voor mijn eigen plezier af en toe nog eens iets brouwen, maar niet meer op grote schaal.”

Dat is ook de reden waarom Piet er nu mee ophoudt. “Ik ben een creatieveling die graag zaken ontwikkelt, maar op vlak van marketing en verkoop ben ik niet zo beslagen als andere spelers op de markt”, zegt hij. “In een wereld die steeds concurrentiëler wordt heb ik een beslissing moeten nemen. Investeren om mee te kunnen of stoppen en ik heb voor dat laatste gekozen .Bovendien heb ik ook geen opvolger. Ik heb in het verleden ook last van mijn gezondheid gehad, met onder andere een infarct en een niertransplantatie en daarom wil ik het in de toekomst ook wat kalmer aan doen”, beslist Piet.