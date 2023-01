Brouwerij Dubuisson dient aanvraag in voor horecazaak in centrum Komen-Waasten

Krijgt het centrum van Komen-Waasten er een nieuwe, grote horecaspeler bij? Als het van brouwerij Dubuisson afhangt, behoort dat tot de mogelijkheden. De brouwer diende zopas een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in.

De hoofdrol in het verhaal is weggelegd voor het pand op de hoek van de Sint-Annaplaats en de Stationsstraat. Het gebouw, dat in lang vervlogen tijden dienst deed als café, staat al meer dan tien jaar leeg.

Complete transformatie

Voor zowel het gemeentebestuur als de bewoners van het commerciële centrum is de plaats al langer bekend als een stedelijke kanker. De vervallen staat en de ronduit vervuilde blik van het aftandse gebouw kan maar moeilijk als aantrekkelijk worden beschreven.

Toch ziet brouwerij Dubuisson, bekend van hun merken als Cuvée des trolls en Bush, meerwaarde in zowel de infrastructuur als de locatie. De ingediende vergunning spreekt over een complete transformatie, waarbij het gebouw zal worden voorzien van moderne Vlaamse toetsen.

Brasse-Temps eetcafé

Er is sprake van een barruimte en zitplaatsen op zowel de begane grond als de verdiepingen. Hoewel de brouwerij zelf niet officieel wil reageren en het houdt op “een voorlopige studie” klinkt het onofficieel dat ze er een vestiging van hun populaire Brasse-Temps eetcafé willen installeren.

Het concept is reeds actief op verschillende plaatsen in Wallonië en kan vooral bij het jongere publiek op heel wat belangstelling rekenen.

Hoewel de brouwerij spreekt van een voorlopige studie, hebben ze wel reeds de goedkeuring gekregen om een deel van de Sint-Annaplaats als terras in te richten.