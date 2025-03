Brouwerij De Poes lanceert Poes Oud Bruin

De Poes-familie heeft er alweer een nieuwe telg bij. Net als bij de eerder gelanceerde ‘Speciale Belge’ is De Poes Oud Bruin een moderne variatie op een gewaardeerde bierklassieker.

Al elf jaar brouwt brouwerij De Poes moderne variaties van klassieke bieren. Onder meer De Poes Blond en De Poes Bruin zijn bekende brouwsels, die beide al meermaals in de prijzen vielen. Ook het Speciale Belge bier van De Poes, een amberkleurig bier van 6 procent, viel in de smaak bij klanten en is als erkend streekproduct nog een van de vijf resterende erkende Speciale Belge bieren in Vlaanderen. “In de regio Roeselare, Tielt en Kortrijk hadden vele brouwerijen destijds een oud-bruin in hun gamma”, vertelt brouwer Stijn David. “Denken we maar aan brouwerij Vondel, of een gekende Roeselaarse brouwerij die zowat synoniem staat voor deze bierstijl (Rodenbach – red.). Ook in Tielt blazen we nu deze bierstijl nieuw leven in.”

Lange rijping

Stijn legt uit dat de basis van het nieuwe bier De Poes Bruin is. “Dat tarwebier, puur mout en zonder toevoeging van suikers in de ketel, laten we op vaten afrijpen en verzuren. De gecontroleerde verzuring neemt tussen de 18 en 24 maanden in beslag. Het moederbier wordt dan gemengd met jonger basisbier en afgevuld. Het resultaat is een heerlijk zacht, zurig klassiek Oud Bruin bier van 6.5 %, met hergisting op de fles. Ideaal voor een warme zomerdag.”

De Poes Oud Bruin is vanaf heden beschikbaar in flessen van 33 cl bij de brouwerij of bij de lokale drankenhandel. Omwille van het lange rijpingsproces is de productie beperkt tot maximaal 10.000 liter per jaar. (SV)