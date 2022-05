Brouwerij De Plukker opent ‘Plukker Pub’ in Stadsschaalcomplex

Stadsbrouwer De Plukker gooit de deuren open van hun ‘Plukker Pub’ in afwachting van de nieuwe stadsbrouwerij. Het brouwerijcafé vind je in het complex De Stadsschaal.

In oktober 2021 haalde brouwerij De Plukker de concessie al binnen voor de inrichting van een stadsbrouwerij op de hopmuseumsite. De aanpassingswerken in functie van de stadsbrouwerij zouden in 2023 starten, maar dat is afhankelijk van de nodige vergunningsaanvragen en verder overleg met de afdeling Onroerend Erfgoed. De bedoeling is om eind 2023 of uiterlijk begin 2024 de stadsbrouwerij te openen.

Joris Cambie en Kris Langouche van brouwerij De Plukker zullen dus nog even moeten wachten op de opening van de stadsbrouwerij, maar gaan ondertussen wel van start met een brouwerijcafé in het Gasthuisstraat 69. Net zoals het Hopmuseum is het gelegen in het complex De Stadsschaal. “De stadsschaal behoorde oorspronkelijk tot het klooster van de paters recoletten en tot eind jaren ‘60 werd er hop gewogen, gekeurd en geperst. Sinds 1981 herbergt dit industrieel-archeologische complex het Hopmuseum. Op 21 maart 1941 werd Dirk Frimout hier geboren, de eerste Belg in de ruimte. Bij de terugkeer in zijn geboortestad onthulde hij op 24 mei 1992 het herinneringsbord”, klinkt het bij brouwerij De Plukker.

Het café werd omgedoopt tot ‘Plukker pub’, voordien was het café gekend als De Stadsschaal. Annemie Kesteman was sinds 2007 uitbaatster van De Stadsschaal. Nadat ze op 11 januari thuis overleed, moest de stad op zoek naar een nieuwe uitbater, omdat Joris en Kris nog even zullen moeten wachten op de opening van de stadsbrouwerij, mogen zij er aan de slag gaan. Het brouwerijcafé van brouwerij De Plukker opende vrijdag de deuren en kon onmiddellijk op enthousiastelingen. “Dit is helemaal mijn ding”, lacht Shirley D’hooghe van brouwerij De Plukker. “Het café hebben we onder handen genomen. Sommige klanten schrikken even, maar iedereen is enthousiast.” De Plukker Pub is van woensdag tot en met zondag geopend van 10 uur tot 18 uur. Op maandag en dinsdag is het brouwerijcafé gesloten.