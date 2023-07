Brouwerij Betsy in Bredene lanceert Quadrupel

De start van het zomerseizoen was zaterdag ook het signaal voor microbrouwerij Betsy om zijn nieuwste parel aan de kroon, de Betsy Quadrupel, te lanceren. De bierliefhebber die bij het lezen van dit nieuws al begint te watertanden, mag zich echter verwittigd beschouwen: Jurgen Taverniers nieuwste creatie is een biertje van een adembenemende 14°.

Jurgen Tavernier, zaakvoerder van microbrouwerij Betsy, kreeg zaterdag heel wat schoon volk over de vloer van zijn proefbrouwerij in de Duinenstraat voor de lancering van zijn nieuwste geestrijke kindje, de Betsy Quadrupel. “Onze klanten en Facebookvolgers konden vorig jaar zelf kiezen welk nieuwe biertje we zouden brouwen. Het is de Quadrupel, een donker bier van 14°, geworden”, verduidelijkt Jurgen.

Beperkte oplage

Voor de Quadrupel voluit in productie gaat, brouwde Jurgen het biertje ter plekke in beperkte oplage in zijn eigen installaties. Met een stevige 14 graden is de Quadrupel zonder meer eerder een degustatiebier dan een doordrinkpils.

De Quadrupel is het zesde biertje van Brouwerij Betsy. Aan de basis van het succes lag de Blonde Betsy. Daarop volgden nog een Brunette, tripel, kriek en pils. Betsy stookte eerder ook al een zeer gesmaakte gin en heeft sinds kort een limoncello in de aanbieding.

Tijdens de zomer is proefbrouwerij Betsy dagelijks open (maandag t.e.m. vrijdag van 13u tot 18u30 en op zaterdag en zondag van 11u tot 18u30). Je vindt Brouwerij Betsy langs de Duinenstraat 47.

(MM)