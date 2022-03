Brouwerij B lanceert de ‘Blambic’: “Met vasche zeilucht”

Brouwerij B uit Blankenberge lanceert een nieuw bier: de Blambic is tevens hun eerste bier van spontane vergisting. “Behorend tot de oudste bierstijlen ter wereld en ontstaan door blootstelling aan ‘vasche zeilucht’”, aldus de gebroeders Pieter en Jan De Soete.

De Blambic is slechts in beperkte oplage – 505 genummerde flessen – beschikbaar en zal daarna ten vroegste over twee jaar opnieuw beschikbaar zijn. “Omdat het zo lang duurt voordat de wilde gisten hun optimale werking hebben gehad”, klinkt het.

Van het nieuwe biertje kunnen slechts twaalf flesjes per persoon aangekocht worden, en dit enkel via de webshop of in de brouwerij zelf die elke tweede en vierde zaterdag van de maand open is. “Daarnaast houden we ook wat aan de kant voor het Brugs Bierfestival in april. Via onze eigen kanalen zal de lancering donderdagavond of vrijdag van start gaan”, klinkt het nog.