Brouwerij 9900 inspireert bakker Nicolas: “Brood op basis van bier”

Vanaf nu hebben ze in de Herbakkersstad naast Heethoofdbier ook Heet-hoofdbrood. Bakker Nicolas Boelens ging aan de slag met het donkere bier Heethoofd van Brouwerij 9900 en ontwikkelde een heerlijk broodje.

“Op de gala-avond van de Theo’s, Trofee voor Hedendaags Ondernemen, hoorde ik vertellen over de bieren van Brouwerij 9900, die ook genomineerd was in de categorie Starter van het jaar”, vertelt Nicolas, die zich de laatste jaren als artisanale bakker steeds meer toelegt op het bakken van speciale broden.

“Omdat ik ook al verschillende masterclasses volgde waarbij gebruik werd gemaakt van bier, begon ik met het idee te spelen om eens een broodje te ontwikkelen op basis van een van de biertjes van Brouwerij 9900. Uiteindelijk viel mijn keuze op het bier Heethoofd”, zegt Nicolas.

“Na heel wat testen en proefbakken zijn we heel blij met het eindresultaat. Het werd een broodje op basis van gebroken rogge, zelfgemaakte desem en heethoofdbier. Door het langzame kneed- en rijsproces, en het langzaam bakken op 240 graden op steen heeft ons Heethoofdbrood een heel rijke smaak, waarbij het donkere Heethoofdbier van Brouwerij 9900 voor een zoete toets zorgt. Door artisanaal te werk te gaan, bereikten we op het vlak van smaak, krokantheid, versheid en verteerbaarheid echt een prachtig resultaat.”

Vereerd

Bij Brouwerij 9900 zijn ze uiteraard heel vereerd met het feit dat bakker Nicolas op basis van hun biertje een lekker brood ontwikkelde. “Bier en brood maken, is eigenlijk een beetje hetzelfde. We vinden het dan ook heel leuk dat we op deze manier kunnen samenwerken”, aldus Gilles De Beule (27) en Thomas Cuelenaere (30) van Brouwerij 9900, die onlangs bij Patisserie Nicolas het Heethoofdbrood kwamen proeven. (MIWI)