Brouwer Jef Pirens wint juryprijs op Beer Awards

Op woensdag 8 februari werden de winnaars van de Beer Awards bekend gemaakt. Jef Pirens ging er met de juryprijs lopen met zijn project Mash of the Classics. Voor Jef was het nooit de bedoeling een prijs te winnen, maar het is natuurlijk mooi meegenomen.

“Wat de Beer Awards precies zijn? De naam zegt het zelf natuurlijk”, opent de 41-jarige brouwer Jef Pirens, eigenaar van eetcafé The Mash en brouwerij d’Oude Maalderij in de Ardooisestraat. “Dit is een organisatie die awards organiseert met een online verkiezing. Niemand kan zich hier voor inschrijven. Alle mensen mogen gewoon stemmen op verschillende categorieën vanaf 1 december tot middernacht van 24 op 25 december.”

“Neen, ik had niet verwacht een prijs te winnen omdat ik niet actief stemmen probeer te ronselen. Het is dan ook niet in één van de categorieën waarop kon gestemd worden dat ik gewonnen heb. De jury heeft de prijs aan mij toegekend los van alle verkiezingen. Dat zijn mensen uit de bierwereld. Zij beslissen aan wie ze nog een prijs willen geven waarvan ze vinden dat die het echt verdient. Die prijs is voor mij dan ook het meeste waard.”

Niet moedwillig

“Dat een kleine West-Vlaamse brouwer die juryprijs weet te winnen, is natuurlijk leuk. Niet moedwillig deelnemen en toch winnen is het allermooiste.”

“Ik ben dan ook uitermate content met de prijs en met mijn project dat ik verwezenlijkt heb: Brewmance – The Mash of the Classics. Dat was een samenwerkingsproject met zes andere klassieke brouwerijen uit België om hen elk hier een bier te laten brouwen en een gelimiteerde six-pack te creëren. Het gaat om Lupulus, De La Senne, Het Nest, Vicaris, Het Anker en Boon. Ik werk 7 op 7 in mijn eigen brouwerij en in het café. Het is mijn passie en mijn leven. Om zo’n project met deze grotere brouwers te kunnen realiseren, daar mag ik best fier op zijn.”

Nog tal van ideeën

“Ik wil nog 1.001 dingen verwezenlijken. Ik heb nog veel ambitie en drijfkracht maar ik ben nog niet concreet bezig met een volgend project. Mash of the Classics heb ik niet gerealiseerd om er een prijs mee te winnen. Het project was bedoeld om extra aandacht en trots te creëren voor de Belgische biercultuur. Het gelimiteerd en genummerd pakketje met 6 unieke bieren was dan ook een puur retailproduct. In de zomer, het bierfestivalseizoen, zal ik proberen een uitnodiging te scoren voor enkele internationale en exclusieve events met een reeks unieke bieren die ik gecreëerd heb op verschillende eiken vaten. Maar daar hoor je later meer over”, besluit Jef. (RV)