Broodjeszaak Yummy is verhuisd: “Niet ver van het oude pand”

Gedurende twaalf jaar vond je broodjeszaak Yummy in de Menenstraat 492. Sinds deze maand zijn Shoyka Demuynck en haar mama Claudia Bruyneel met hun zaak verhuisd naar het nummer 359. Op de hoek van de Menenstraat en de Wezelstraat, 800 meter dichterbij het centrum.

“We zaten daar gedurende die vele jaren heel goed”, vertelt Shoyka. “Toen bood de kans zich aan om dit pand te kopen en besloten we toch te verhuizen. Het is niet ver, onze trouwe klanten hebben de weg al gevonden.”

Uitgebreid aanbod

Het aanbod van Yummy is heel wat uitgebreider dan broodjes alleen, een hongerke kan je er met veel lekkers stillen. “Ons broodje americain is een topper”, vervolgt Shouyka. “Maar zeker een even groot succes is de spaghetti bolognaise van mijn moeder.” Die laatste zwijgt in alle talen als ik vis naar haar geheim. Van vroeg in de morgen kan je er terecht, de voordeurbel begint te rinkelen vanaf 6.30 uur. “We hebben trouwe bezoekers die hier een koffie drinken met een ontbijtkoek”, zegt Claudia. “En wie dat wil, kan het nieuws van de dag lezen in de kranten die je hier kunt inkijken.” Yummy is open van dinsdag tot zaterdag tussen 6.30 en 17 uur. (SL)

Bestellen kan ook online via www.yummybroodjes.be.