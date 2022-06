Broodjeszaak DeLo is voortaan volkscafé: Welkom in De Vlasblomme

Volkscafés worden bijzonder schaars, maar Oostrozebeke heeft er dankzij Hannelore Deseyne en Debby Van Daele eentje bij gekregen. Ze hebben hun broodjeszaak DeLo stopgezet en zijn op dezelfde locatie begonnen met café De Vlasblomme.

Tot voor kort stonden Hannelore Deseyne (39) en Debby Van Daele (35) achter de toonbank van hun eigen broodjeszaak DeLo, in de Kalbergstraat 118.

“Juist anderhalf jaar geleden zijn we gestart met DeLo”, vertelt Hannelore. “De zaak liep aanvankelijk lekker, maar corona gooide roet in het eten. Toen corona in alle hevigheid toesloeg, zagen we ons cliënteel kleiner worden. En toen daar opeens ook nog de prijsstijgingen van de grondstoffen bij kwamen, zagen we onze omzet fors dalen, wat ons ertoe aanzette om een drastische beslissing te nemen.”

Joyce

“De keuze was vlug gemaakt. De locatie waar wij onze broodjeszaak hadden was het vroegere volkscafé Joyce, en alles was er nog voorhanden om van vandaag op morgen over te schakelen op de uitbating van een herberg. Zelfs de toog was blijven staan. Ik zou me toeleggen op de uitbating van het café, terwijl Debby zou overschakelen op de verkoop en onderhoud van tuinmachines in een mooie ruimte achter het café.”

“De overstap van broodjeszaak naar een herberg en het runnen van een zaak voor tuinmachines is voor ons niet echt zo’n vreemde sprong. Ik kom uit een café-familie (haar oma baatte het Rozenhof in Leke uit, haar tante De Sportwereld in Nieuwpoort, red.), zodat ik al vertrouwd was met de uitbating ervan. En Debby is bezeten van mechaniek. Zij werkte zelfs een tijd in de gekende zaak De Stalen Greep in Tielt. Nu keert ze terug naar haar oude liefde.”

Voetbal op tv

“Wij gaan proberen om er een gezellige kroeg van te maken, met een tapbiljart en een tafelvoetbal, en we hopen ook te starten met een kaartersclub. Er zal ook voetbal op televisie zijn – de belangrijke matchen. Voorlopig geven we wel geen eten. De Vlasblomme zal dicht zijn op dinsdag en woensdag; op de andere dagen is het café open van 9.30 tot 13.30 uur en van 15.30 uur tot in de late uurtjes. Later willen we af en toe eens een thema-avond organiseren.” (Julien Cluyse)

Meer info via Facebookpagina De Vlasblomme.