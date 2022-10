Broodjeshuis Dubois heet voortaan Broodbar Henriette

Het bekende Broodjeshuis Dubois gooit het over een andere boeg. Zaakvoerster Heidi Vandenhouweele (53) zette samen met haar vriendin Carine Bulthé (40) haar schouders onder een nieuw concept, met een nieuwe naam: Broodbar Henriette.

Al 28 jaar is Heidi het bekende gezicht achter de toonbank van de broodjeszaak. In 2008 kwam haar echtgenote, Vicky Dubois, om het leven in een motorongeluk en bleef Heidi achter met drie jonge kinderen. Ze riep al haar moed bijeen een slaagde erin om de broodjeszaak alleen verder te zetten. In die periode ontstond ook de vriendschap tussen Heidi en Carine, via hun kinderen, die op dezelfde school zaten. Carine heeft via haar familie ook een link met de ondernemerswereld: “Ik kom uit een gezin van zes kinderen, maar ben 13 jaar jonger dan mijn jongste zus. Iedereen thuis is zelfstandig, en mijn zus Sabine runt met haar gezin Tastoe in Roeselare. Mijn man en ik hebben al 13 jaar onze eigen zaak, autorijschool Eureka, met meerdere filialen in de regio. Toen Heidi me vertelde dat ze haar zaak wilde vernieuwen, maar vond dat ze dat niet alleen kon, groeide het idee om dat samen te doen. Gelukkig heb ik een partner die mij de kans en de vrijheid gaf om mij op een nieuwe uitdaging te storten. Heidi wilde het eerst voorzichtig aanpakken, maar ik ben een beetje een wervelwind en vond dat we er helemaal moesten voor gaan”, vertelt Carine.

Grote houten tafel

Aan één ding mocht van Heidi niet worden geraakt. “Dat is de grote houten tafel, ons heiligdom”, zegt ze. “Die heeft haar centrale plaats behouden, want dat is dé ontmoetingsplek waar zowel de locals, taxichauffeurs en soms Plopsa-bezoekers zich even neervlijen voor een kopje koffie, een broodje of snack, en vooral een babbel! Als ik even een rustig moment heb, dan zet ik me er graag bij. Nog altijd ligt het accent in de zaak op ‘gezelligheid’.”

Maar de rest van het interieur heeft een complete metamorfose ondergaan. We merken op: nieuwe frisse kleuren, de toonbank kreeg een andere plek waar koeken en brood meer in de kijker staan, en het assortiment is stevig uitgebreid. “Naast meer broodsoorten verkopen we ook pasta’s in the box”, vertellen de dames. “Een schot in de roos! Ook onze pizza’s die we à la minute met vers beleg afwerken, onze verse soepen, onze ontbijten en zeker onze tapasplanken hebben succes. Door corona zijn we gestart met aperitiefboxen en ontbijtmanden, en dat blijven we doen. En in onze gloednieuwe webshop kan je ons hele assortiment bestellen”, klinkt het.

De nieuwe naam Broodbar Henriette verwijst naar de tweede voornaam van Heidi. “We zijn nu Henriette en Mariette”, grapt Carine, terwijl ze zich omdraait en haar sweater toont waarop ‘Mariette’ staat.

Broodbar Henriette is tijdens de week open van 7.30 tot 17.30 uur, op zondag van 7.30 tot 14 uur. Sluitingsdag is dinsdag. Adres: De Pannelaan 72, Adinkerke. Meer info: 058 59 34 34 of de Facebook-pagina.