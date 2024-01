Broers Zirar openen pizzeria op Markt van Oedelem

Op de Markt van Oedelem kan je sinds kort terecht voor een heerlijke hap in Pizzeria Zirar. De broers Zirar zorgen er voor de uitbreiding van hun familiebedrijf, dat ook al een pizzazaak heeft in Brussel.

Hoewel Ahmed (36) en Raduan (33) Zirar in Beernem wonen, deden ze jarenlang ervaring op in de zaak van hun neef in Brussel. “Daar opende onze familie een eerste restaurant. We leerden er de kneepjes van het vak, al zagen we het al snel groter. Toen we hier kwamen wonen, zagen we dat deze locatie eigenlijk ideaal is”, vertelt Ahmed.

Veel verbouwd

Aangezien er volgens de broers nog niet veel gelijkaardige zaken in de buurt zijn en er aardig wat passage is, zagen ze veel potentieel in het pand aan de Markt. “Al hebben we er wel veel werk in gestoken”, pikt Raduan in. “Dit was vroeger een appartement en dat is natuurlijk niet geschikt voor een pizzeria. We hebben het interieur helemaal verbouwd en vooral veel moeten aanpassen aan de elektriciteit, om onze pizzaoven en andere aparatuur aan te kunnen sluiten”, gaat Ahmed verder.

Bij pizzeria Zirar kan je terecht voor pizza’s, pasta’s en salades. Klanten kunnen ter plaatse een gerecht bestellen en opeten, al leveren de broers ook zelf aan huis. “In de toekomst is dat ook mogelijk via apps zoals Takeaway, maar eerst willen we hier alles op punt zetten”, vertelt Ahmed.

Uitbreiding

In de toekomst hopen de broers de zaak samen met hun familie verder uit te breiden. “We hebben nu twee zaken in Brussel en openen hiermee onze eerste zaak in West-Vlaanderen. We willen er eerst voor zorgen dat die zaken goed draaien vooraleer we naar uitbreidingsmogelijkheden zoeken. We dromen ervan om dit verder uit te breiden, maar het is vooral leuk dat we dit met de familie kunnen doen”, besluiten de broers. (AVH)

Meer informatie via de facebookpagina van Pizzeria Zirar in Oedelem.