Broers Shabani van restaurant Etna gaan elk hun eigen weg

De Italiaanse broers Shabani, die de voorbije jaren samen restaurant-pizzeria Etna op het Stationsplein runden, gaan elk hun eigen weg. Artan (50) vormt Etna om tot een volwaardig Italiaans restaurant, Alban (34) opent een nieuwe pizzeria langs de Brugsesteenweg. “Met twee families leven van het nochtans goed draaiende Etna lukt in deze tijden van crisis moeilijk.”

Ruim vijf jaar geleden startten de uit de streek van Parma afkomstige broers Alban en Artan Shabani restaurant-pizzeria Etna op het Stationsplein op. De horecazaak, waar vroeger nog cafés Spoor 4 en Boogies Pub huisden draait goed, maar toch beslisten de broers onlangs om het over een andere boeg te gooien. “Momenteel leven we met twee families van Etna. In de zomermaanden is het erg druk, ’s winters is het wel wat kalmer. We merken dat het in deze crisistijden toch moeilijker en moeilijker wordt. Op financieel gebied is het plots een pak minder interessant om met twee families deze zaak te runnen. Onze professionele wegen scheiden binnenkort”, aldus Alban. Hij opent binnenkort de deuren van een nieuwe pizzeria langs de Brugsesteenweg. Die doopt hij om tot ‘Girasole’, Italiaans voor zonnebloem. “De nieuwe zaak ligt vlakbij het ziekenhuis. Ik hoop er vooral ’s middags veel volk over de vloer te krijgen. ’s Avonds zullen we het vooral moeten hebben van take-away en delivery.”

Artan en zijn vrouw Daniela blijven ondertussen Etna op het Stationsplein runnen. Maar ook hier staan er enkele veranderingen op til. “Momenteel zijn we een restaurant-pizzeria, maar we willen een voormalig Italiaans restaurant worden. Pizza’s zullen we wel niet meer serveren, we willen geen concurrentie zijn voor mijn broer”, aldus Artan. Vanaf 1 januari kunnen klanten in restaurant Etna wel terecht voor verschillende Italiaanse vlees- en visgerechten. Voor de broers betekent de nieuwe pizzeria en de omvorming van Etna tot een Italiaans restaurant een serieuze verandering. “De voorbije vijf jaar waren we constant bij elkaar. Nu zullen we elkaar plots minder zien. We hebben erg lang gepraat over deze beslissing, maar voor beide families is dit het beste. De eindejaarsperiode gaan we hier nog samenwerken, in januari start ik mijn pizzeria op”, aldus Alban.