Broers nemen Ter Maerel in Izegem over: “We mikken op huwelijken voor moslimgemeenschap”

Feestzaal Ter Maerel in de Abelestraat is in nieuwe handen. Uitbaters Jan Verbeke en Lieve Ghekiere gaan met pensioen en geven de fakkel door aan de broers El Kaddouri uit Kortrijk. Iedereen kan er nog steeds terecht voor allerlei feesten, al trekt de zaal voortaan ook de kaart van (trouw)feesten voor de moslimgemeenschap, waar aparte zalen voor dames en heren vereist zijn.

Het waren Lieves ouders Marc en Veva die indertijd naast hun beenhouwerij in de Roeselaarsestraat al een feestzaal uitbaatten die Ter Maerel heette. In 1996 openden Lieve en Jan een grotere feestzaal in een nieuwbouw in de Abelestraat. Doorheen de jaren kwamen tal van families, clubs en verenigingen er langs voor een feest. De coronaperiode zorgde lange tijd voor stilstand in de sector, maar in 2021 gingen Jan en Lieve met hernieuwde moed nog een samenwerking aan met just.events van Jesse Callens. Aan dat verhaal is nu een eind gekomen, want met de drie broers El Kaddouri heeft het koppel overnemers voor de bekende feestzaal gevonden.

“Ik heb 20 jaar lang in de horeca gewerkt”, vertelt Mohamed El Kaddouri, die met de vennootschap Taxicolli de feestzaal samen met zijn broers Ahmed en Khalid overnam. “Vooral als maître d’hotel bij Cortina, Parkhotel en Bistronoom in Wortegem-Petegem. Later maakte ik de switch naar de transportsector. Daar ben ik nog steeds actief in, maar het horecabloed kruipt waar het niet gaan kan en daarom spits ik me met mijn broers voortaan toe op het organiseren van feesten in onze eigen zaal. Toen we zagen dat Ter Maerel te koop stond hebben we niet lang getwijfeld. Toen ik het gebouw voor het eerst zag had ik meteen een wauwgevoel. Er is hier dan ook veel potentieel.”

Flexibel

De broers zijn al enkele maanden de nieuwe eigenaars, maar maakten bewust nog niet veel reclame. “We wilden ons eerst rustig inwerken en dat is goed gelukt”, zeggen ze. “Mensen kunnen hier net als vroeger nog altijd terecht voor allerlei feestelijkheden, van huwelijksfeesten en verjaardagen tot babyborrels, maar ook rouwmaaltijden of seminaries.” Dat Ter Maerel verschillende zalen heeft is voor de broers alvast een grote troef voor de organisatie van (trouw)feesten binnen de moslimgemeenschap. “Daar is het de gewoonte dat de dames en heren het feest apart beleven in aparte zalen”, legt Mohamed uit. “Weinig feestzalen zijn daar op voorzien. Maar uiteraard is deze feestzaal er voor iedereen. We hebben hier al feesten gehad voor Belgen en Marokkanen, maar evengoed voor Congolezen of Tsjetsjenen.”

De grote zaal van Ter Maerel kan plaats bieden aan 260 gasten. “Maar we hebben ambitie om op te schalen tot 400 gasten”, vertelt Mohamed. “Er loopt momenteel een aanvraag bij de stad om van het vroegere appartement van Jan en Lieve een extra feestzaal te maken voor nog eens 120 mensen. De toekomst oogt goed, want in het weekend zijn we al volzet tot eind november. Nu willen we graag nog wat meer inzetten op de week. Een van onze troeven is dat we vrij flexibel zijn en ook wie op korte termijn nog een zaal zoekt trachten we te helpen. Indien gewenst hebben wij een traiteur waar je mee kan samenwerken, maar het staat mensen uiteraard vrij er zelf één te kiezen voor hun feest. Voor het personeel dat de gasten de avond zelf bedient staan wij vanzelfsprekend in.”

Op langere termijn hebben de broers nog plannen met Ter Maerel. “In een deel van de feestzaal zouden we graag een restaurant voorzien”, zegt Mohamed. “Maar dat is nog toekomstmuziek.”