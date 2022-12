Broers Jeannot en Stijn nemen Café au Lait over in Blankenberge: “Geen evidente tijden, maar we geloven erin”

Sinds maandag kan je opnieuw een koffietje – met óf zonder melk – gaan drinken in het welbekende Café au Lait op de Blankenbergse Grote Markt. Jeannot en Stijn De Vos namen de zaak over van Kurt Oosterlynck, die het net geen twintig jaar uitzong. “We beseffen dat dit geen evidente tijden zijn”, aldus de broers.

Het zijn moeilijke tijden voor de horeca, maar dat schrikte de gebroeders Jeannot (57) en Stijn (50) De Vos niet af om toch te springen. Ze namen het welbekende Café au Lait op de Grote Markt over van Kurt Oosterlynck, die er in november na negentien jaar een punt achter zette. “We beseffen zelf ook dat dit geen evidente tijden zijn, maar is zo’n grote zaak overnemen niet altíjd een uitdaging?” kaatsen ze de bal terug. Zelf geloven de broers er alvast in. “Café au Lait heeft alleszins de nodige naambekendheid hé”, brengt Jeannot in. “’t Is een naam die klinkt als een klok, en Kurts klanten kwamen van heinde en verre. We hebben er geen moment aan gedacht om de naam te veranderen. Café au Lait is en blijft Café au Lait.”

Klassieke Franse keuken

De broers baatten vroeger samen een bekende horecazaak uit in Knokke-Heist. “Ik heb hotelschool gevolgd in Brugge en Oostende en ben altijd chef geweest. Ook hier in Blankenberge heb ik altijd in de horeca gewerkt, maar het kriebelde al een tijdje om weer een eigen zaak te runnen. Ikzelf sta in de keuken, mijn broer vooraan. We zijn trouwens ook van plan om ’s avonds weer eten te serveren. Klassieke Franse keuken met suggesties”, aldus Jeannot. ’s Ochtends kan je er vanaf acht uur terecht voor een ontbijtje. “Vrijdagmorgen krijgen we onze vuurdoop: dan is er markt. Het was Kurt, de vroegere uitbater, die ons daarop wees. Hij komt hier nog alle dagen zijn koffietje drinken”, klinkt het. Bij het buitengaan valt ons trouwens iets op: de oude vertrouwde koe, al die jaren het uithangbord van de zaak, is verdwenen. “We hebben Bella op pensioen gezet”, knipoogt Jeannot. “Dat had ze na al die jaren wel verdiend.” (WK)