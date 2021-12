Broers Alexander en Paul De Witte van De Vossenberg na een bewogen jaar: “Ideeën genoeg om van 2022 een spetterend jaar te maken”

Op 1 augustus van dit jaar stapten Alexander en Paul De Witte domein De Vossenberg binnen met het plan er iets succesvols van te maken. De afgelopen vijf maanden werden een minder groot succes dan verwacht, maar ze verliezen de moed niet. We hadden een babbel bij de imposante kerstboom in de inkomhal. Andere jaren verwelkomt die boom honderden feestvierders in december, maar dit jaar staat hij er vooral op wacht tot de genodigden ‘kunnen’ feesten.

De broers Alexander en Paul De Witte gingen met hun avontuur in domein De Vossenberg van start in augustus. “De maand september was behoorlijk kalm, maar we waren pas opgestart en de maanden daarop waren hoopvol, want de reservaties voor november en december stroomden binnen. Mensen hadden opnieuw ‘goesting’ om buitenshuis te feesten. Halverwege november was er in de media sprake van een mogelijk vierde coronagolf en kregen we de eerste annulaties binnen. Tegen eind november wilde door de verscherpte coronamaatregelen meer dan 40% van de mensen annuleren . Enorm jammer want december leek een fameuze topmaand te worden”, begint Alexander De Witte.

“We moeten door deze periode heen, maar gemakkelijk is het op zijn minst. Vooral de laattijdige communicatie van de overheid frustreert ons enorm. Dat maakt het voor ons quasi onmogelijk om daar met dagverse bereidingen op in te spelen. Wij hopen dat de regering ons in het nieuwe jaar meer zekerheid zal bieden. Een duidelijke aanpak die niet wekelijks verandert, dat zou ons al een pak geruster stellen. We beslisten nu al om letterlijk en figuurlijk op safe te spelen. We ontvangen bewust minder mensen en plaatsen ze in onze ruime zalen. Veilig is het hier zeker”, aldus de broers De Witte.

Foodsharingconcept

Domein De Vossenberg zou op kerst- en oudejaarsavond voor het eerst uitpakken met een nieuw foodsharingconcept. Om tegemoet te komen aan de coronamaatregelen beslisten ze dan toch om een menu aan tafel te serveren. Op Kerst- en Nieuwjaarsdag is er de traditionele brunch, waar mensen zich via de site nog altijd kunnen voor inschrijven. “Wij vieren de feestdagen in ieder geval mee met onze klanten. Onze familie begrijpt dat we hier moeten zijn op zo’n drukke dagen. We zijn iedereen die hier reserveerde enorm dankbaar, dus uiteraard feesten we graag met hen mee tussen het werken door. We zijn hoopvol voor het nieuwe jaar 2022”, gaat Paul verder.

Op de vraag wat het nieuwe jaar mag brengen voor Domein De Vossenberg zijn de broers het eens. “We willen dit domein laten bruisen. Onze brunches zijn een schot in de roos en de mensen die daarop afkomen willen we blijvend verwennen.”

Een ruimer publiek

“We plannen in de toekomst ook culinaire seniorennamiddagen met optredens van gastzangers. Daarnaast willen we in 2022 ook een ruimer publiek aanspreken. De eerste editie van ons gloednieuw concept ‘Garden of love’ was een schot in de roos met meer dan 150 mensen. Zo willen we vanaf volgend jaar verschillende nieuwe evenementen op de kalender zetten. We brainstormen over verschillende thema- avonden zoals een ladiesavond. We denken er ook over om bijvoorbeeld eens een gastchef uit te nodigen of een bekende deejay naar hier te halen. We vertellen nog niet alles, maar we hebben ideeën genoeg om van 2022 een spetterend jaar te maken”, klinkt het bij Domein De Vossenberg.

De broers De Witte willen tot slot nog hun dankbaarheid uiten aan al wie de lokale ondernemer blijft steunen. “We zijn hoopvol voor 2022 om op een veilige manier de zaak te doen bloeien, want dit moet geen zes maanden meer duren. We hopen dat 2022 een jaar wordt waarin mensen opnieuw de goesting vinden en het toegelaten is om de horeca op te zoeken”, besluiten de broers Alexander en Paul van Domein De Vossenberg.