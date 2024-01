Broer en zus uit Menen maken horecadroom waar

‘Casamundo’ heet voortaan ‘The Lemon’. De horecazaak in de Ieperstraat 128, op de hoek met de Wervikstraat, heeft met Katia en Pieter Dezutter nieuwe ambitieuze uitbaters. De feestelijke opening is voorzien voor 19 en 20 januari.

Zus Katia (34) en broer Pieter (39) hebben een passie voor voortreffelijk eten en lekkere drankjes gemeen. Toen ze hoorden dat ‘Casamundo’ over te nemen was, moesten ze niet lang twijfelen. “Ondernemen zit me in het bloed. Ik droomde er al een tijdje van om zelf iets in de horeca te beginnen”, zegt Katia, tot voor kort nog aan de slag als administratief medewerker. “Op een receptie van onze toneelvereniging Cie Tabloo zag ik het potentieel van deze zaak en begon ik al meteen te dromen. ‘s Anderendaags liet Pieter me weten dat hij dolgraag mee in het verhaal wilde stappen.”

Café en brasserie

Met haar broer heeft ze alvast de ideale kok in huis. “Koken is mijn passie. Ik kookte tien jaar lang voor de Chiro op kamp. Zes jaar geleden studeerde ik via avondonderwijs af als kok. Dankzij flexijobs in horecazaken kon ik verder groeien in het vak”, aldus Pieter die zijn job als projectleider bouw vaarwel zegt. De horecazaak kreeg een grondige opfrisbeurt en heeft nu een duidelijk café- en brasseriegedeelte. De bovenverdieping is ingericht als lounge. Het kindvriendelijk karakter van Casamundo blijft behouden. Maar ook de volwassenen krijgen hun eigen speelgoed in de vorm van caféspelen. Met The Lemon als uithangbord is citroen de rode – of is het een gele? draad doorheen alles.

Gemaskerd bal

“Citroen komt terug in kleuren, smaken, cocktails… Je kan zelfs een citroenbier bestellen uit onze uitgebreide drankkaart. We serveren een klassieke keuken met bourgondische specialiteiten. We verhuren een apart zaaltje voor feestjes tot 50 personen. Maar we zullen ook eigen evenementen organiseren, zoals een gemaskerd bal”, besluit Katia.

De opening van The Lemon wordt op vrijdag 19 en zaterdag 20 januari vanaf 18 uur opgeluisterd door enkele dj’s en coverband Fijnkost. De aanwezigen krijgen proevertjes voorgeschoteld en op de bovenverdieping wacht hen een surprise. (CB)

Info: https://thelemon.be