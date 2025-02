Broer en zus openen Bar Bulles bij hotel Le Foulage: “Voor de niet-hotelgasten is er een ‘geheime’ ingang langs de Oostmeers”

Met de opening van Bar Bulles heeft Brugge er een stijlvolle aperitief- en cocktailbar bij. Bar Bulles is het geesteskind van broer en zus Stefanie en Dimitri Van Maele-Reso en behoort tot hun hotel Le Foulage in de Goezeputstraat. “Voor de niet-hotelgasten is er een ‘geheime’ ingang langs de Oostmeers”, zegt Dimitri.

In december vorig jaar openden Stefanie en Dimitri Van Maele-Reso, broer en zus, de deuren van Bar Bulles, een stijlvolle aperitief- en cocktailbar. De nieuwe bar maakt deel uit van het hotel Le Foulage in de Goezeputstraat 29. “Wij runnen ook al boetiekhotel ‘t Fraeyhuis met bijhorende bar en restaurant in het Minnewaterpark. In januari 2023 hebben we dan het toenmalige hotel Goezeput hier in de Gozeputstraat gekocht van Karel Lievens, die nu brasserie Waterkant uitbaat aan de Sint-Pietersplas. Dat hebben we helemaal gestript en heringericht tot het naar onze smaak was en we het konden openen als een viersterren boetiekhotel”, zegt Dimitri, wiens echtgenoot James Balfoort ook mee in de uitbating van de zaak zit. “Onder de vorige eigenaar/uitbater was hier ook wel een hotelbar maar die was gecombineerd met de ontbijtruimte.”

Luxe en warmte

De inrichting van de bar – die warmte en luxe ademt; met veel gebruik van de kleur groen – was volledig in handen van Dimitri zelf. “Ik heb me eens laten gaan en liet me inspireren door mooie bars in de grote internationale steden”, zegt Dimitri. “We willen hier ook echt wel niet-hotelgasten ontvangen. Omdat we weten dat zeker Bruggelingen niet zo vlot een hotelbar binnenstappen, hebben we een aparte, min of meer ‘geheime’ ingang tot de bar via de Oostmeers om de hoek. Als het lichtje in de deur schijnt, zijn we geopend.” (lacht)

“En dan komt je eerst terecht in een mooi binnentuintje met terras. Door onze goede verwarmingselementen zat het daar al goed vol”, vult zus Stefanie aan. “Op de kaart hebben we mooie wijnen, cocktails die bereid worden volgens de regels van de kunst en ook een groot aantal champagnes; terwijl we ook de bierliefhebbers niet in de kou laten.”