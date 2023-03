Broer en zus koken voortaan samen in De Traagheid in Tielt: “Nieuwe chef, nieuw concept, zelfde stijl”

Restaurant annex bloemen-en boekenwinkel De Traagheid in Tielt heeft een nieuwe chef. De ervaren kok Frank Vande Velde (59) volgt er Michiel Van Colenberghe (25) op, die eind vorig jaar een andere uitdaging aanging. Leuk detail is dat Frank er voortaan samen met zijn zus Ingrid (56) in de keuken staat.

Sinds het vertrek van Michiel, die De Traagheid in de voorbije vijf jaar op de culinaire kaart wist te zetten, met onder meer een vermelding in de Michelingids in 2020, was De Traagheid op zoek naar een nieuwe chef. In januari volgde een eerste opvolger, al was die samenwerking van korte duur.

Twee handen op één buik

Met Frank Vande Velde, die opgegroeid is in Tielt, heeft De het restaurant sinds begin februari een nieuwe vaste waarde in de keuken. “Zijn zus Ingrid en ik kennen elkaar al meer dan 25 jaar en zijn als twee handen op één buik”, vertelt Gilberte. “Het is via haar dat ik Frank leerde kennen. De stijl is klassieker dan die van Michiel, maar de kwaliteit is en blijft absoluut top. Er wordt uitsluitend met de beste producten gewerkt en niets gaat in de diepvries. Met de nieuwe chef hebben we ook een nieuwe kaart, waardoor het concept wat aangepast is, maar de stijl van De Traagheid blijft hetzelfde.”

“Er wordt uitsluitend met de beste producten gewerkt en niets gaat in de diepvries”

Frank heeft 33 jaar ervaring onder de gordel als chef. Hij werkte onder meer in gastronomische restaurants in Ieper en Oostende en was tot voor kort aan de slag aan in een zaak in Sint-Idesbald. “Ik was voorzichtig op zoek naar iets waar ik wat creatiever kon zijn in de keuken. Aan de kust kan je er niet omheen dat je heel wat garnaalkroketten moet maken en daar had ik het eerlijk gezegd wat mee gehad. Maar al 33 jaar hou ik met hart en ziel van mijn vak. De dag dat ik opsta en het gevoel heb dat ik aan het werken ben, stop ik ermee. Maar die dag is nog lang niet aangebroken.”

Carte blanche

“Hier in De Traagheid heb ik carte blanche en ik ben trots op alles wat hier uit de keuken komt. Wat de stijl betreft, de keuken van Escoffier (de grondlegger van de klassieke Franse keuken, red.) ligt me het best. Als je een goed product hebt en je weet wat je ermee moet doen, dan hoeven daar niet al te veel tierlantijntjes bij. Aan streepjes of zalfjes en dergelijke doe ik niet meer. Zo hebben we deze week verse serre-asperges van AAA-kwaliteit op het menu. De smaak is ronduit fantastisch. Om de vier tot zes weken vernieuwen we trouwens de kaart, al blijven enkele evergreens zoals kalfszwezeriken en vitello tonato wel altijd staan.”

Desserts met een twist

Zus Ingrid is sous-chef en neemt de desserts voor haar rekening. “Geloof het of niet, eigenlijk ben ik orthopedagoge van opleiding”, vertelt ze. “Al van in het begin charmeerde het concept van De Traagheid me en twee jaar geleden ben ik hier komen werken. Ik ontfermde me over de zaal en over de bloemenwinkel, tot ik in januari de smaak te pakken kreeg in de keuken. Ik hou van desserts met een twist.” Hoe het samenwerken met zijn zus meevalt? “Heel fijn”, zegt Frank. “Ze is echt enorm gegroeid in de keuken. Het is onvoorstelbaar hoe snel ze dingen oppikt. Ik ben fier op haar en we vullen elkaar eigenlijk perfect aan.” (SV)