Broer en zus geven familierestaurant ‘t Schrijverke na 52 jaar (!) uit handen: “We zijn opgegroeid in de zaak”

Linda en Patriek Couckuyt, broer en zus, zijn bezig aan hun laatste weken als uitbaters van restaurant ‘t Schrijverke op het Guido Gezelleplein in Brugge. “De zaak werd in 1971 opgericht door onze ouders en toen vader in 1990 op slechts 52-jarige leeftijd overleed, hebben wij overgenomen”, klinkt het.

Het bekende, klassiek Frans-Belgische restaurant ‘t Schrijverke, een verwijzing naar het standbeeld van Guido Gezelle vlakbij, sluit op 6 januari 2024 de deuren. Alleszins voor wat de uitbating van de familie Couckuyt betreft. De zaak zal tegen de krokusvakantie opnieuw de deuren openen met nieuwe eigenaars en uitbaters.

“Al die jaren konden we rekenen op een trouw, lokaal publiek”

“Wij zijn zo goed als opgegroeid in deze zaak”, vertelt Patriek. “Mijn ouders zijn hier gestart in 1971, een heel andere tijd dan nu. Zo was het toerisme in Brugge nog maar een fractie van wat het nu is. Enkel in de schoolvakanties kwamen er wat toeristen uit eigen land en niet veel verder dan de buurlanden. Aanvankelijk was het hier een café maar doordat de klanten steeds vaker aan onze ouders – Joseph Couckuyt en Hilde Gellynck – vroegen om ook eens iets van eten te voorzien, zijn ze daarop ingegaan. Dat eten bestond in het begin voornamelijk uit kip aan ‘t spit, maar later kwam er een uitgebreidere en meer verfijnde eetkaart.”

Nooit samen in de zaak

“Een groot deel van onze jeugdjaren hebben wij hier in de woning boven de zaak gewoond. Onze moeder, die nu 84 is, woont hier trouwens nog altijd”, vult Linda Couckuyt aan. “Helaas is vader heel vroeg erg ziek geworden. Hij was maar 46 jaar oud toen hij kanker kreeg. Toen zijn wij echt actief in de zaak beginnen werken. We werden er ook wel op voorbereid, want we hebben beiden een opleiding aan hotelschool Ter Groene Poorte doorlopen. Toen mijn vader dan stierf in 1990, hebben wij de zaak volledig overgenomen als zaakvoerders. Misschien wel opmerkelijk is dat wij beiden sinds we zaakvoerder zijn nooit echt samengewerkt hebben op hetzelfde moment. We hebben immers beiden een gezin, en intussen ook kleinkinderen, waar we bij willen zijn en hadden elk onze eigen shift in de zaak. Uiteraard kwamen we wel minstens een keer in de week samen om te overleggen.”

Sport en kleinkinderen

Linda en Patriek hebben vooral het toerisme zien boomen sinds de jaren negentig. “Evenementen als de tentoonstelling van Hans Memling, Brugge Culturele Hoofdstad en later ook de kerstanimatie zorgden voor een toevloed aan toeristen”, weet Patriek. “Maar tegelijk hadden we ook altijd een trouw, lokaal publiek. Zo’n afscheid is altijd wat dubbel, maar we voelen dat het genoeg is geweest. We kijken er enorm naar uit om meer tijd met de kleinkinderen te spenderen, en ik zal alvast meer tijd hebben voor mijn sporten, zoals duiken, skiën en wielrennen.”