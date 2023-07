Britta en Rik baten B&B uit in Oizy: “Droom die uitkomt”

Britta Willemijns (59) en Rik Vandenabeele (58) verruilden zo’n twaalf jaar geleden hun huis in Zulte voor een bed & breakfast in Oizy, in de provincie Namen. Ondanks het minder goeie weer, zijn de vijf kamers van La Chasse aux Trésors ook deze zomer weer volgeboekt. “Als het echt water giet dan bak ik ’s namiddags eens pannenkoeken”, zegt Britta. “Je moet de gasten wat extra verwennen.”

De oorsprong van La Chasse au Trésors is te zoeken in het woordje chasse: Britta’s man Rik is een fervent jager. “We komen al dertig jaar naar deze streek, in de winter zijn er veel jagers”, begint Britta. “Onze B&B was vroeger een jachthuis en dat is het eigenlijk nog steeds. Vroeger zijn we hier ook nog geweest als gasten. We hadden nooit gedacht dat we het ooit zelf zouden uitbaten.”

“Ik droomde altijd wel al om een eigen bed & breakfast te beginnen. De droom was eigenlijk om dat ergens in de Provence te doen, maar ach, hier spreken ze ook Frans”, lacht Britta. “Het was destijds een buitengewone kans om hier te beginnen, al kwam die eigenlijk iets te vroeg. Twaalf jaar geleden waren onze zonen Maxim en Mathieu net achttien en negentien jaar, volwassen maar tegelijk ook niet. Ze zeiden zelf dat we deze kans niet mochten laten liggen.”

Zelfstandig

“Mijn man werkte bij bouwbedrijf Danilith, zij zijn eigenaar van het gebouw en het omliggende domein. Zo wist hij dat de B&B vrij zou komen. Hij moest op dat moment ook net een groot bouwproject in Arlon doen. Door snel de stap te zetten naar de B&B moest hij niet elke dag van Zulte naar Arlon rijden. Ik werkte voordien in een interieurdecorzaak en met die achtergrond kon ik alles zelf inrichten. Eind 2011 zijn we dus verhuisd naar Oizy, de kinderen bleven in ons huis in Zulte wonen. Nu zijn ze ons zelfs dankbaar dat ze zo snel zelfstandig zijn moeten worden, en hun vriendinnen nog meer. Ze hebben elk een mooie job en kunnen perfect een huishouden runnen. In de B&B zie ik soms jongeren die nog geen ei kunnen bakken.”

“In een straal van tien kilometer zijn hier wel dertig restaurants”

Simpele keuken

“De kinderen zijn ook altijd welkom in Oizy. We hebben vijf kamers voor gasten, plus drie extra voor onszelf en de twee zonen. Bij de B&B ligt een groot jachtgebied van zo’n 1.400 hectare en een visvijver. Ook mensen die niet bij ons slapen, kunnen reserveren om forellen te komen vissen. La Chasse aux Trésors ligt op de route van drie bewegwijzerde wandelroutes en we hebben een groot terras. We zitten ook op vijf kilometer van de Semois en in een straal van tien kilometer zijn hier wel dertig restaurants, van sterrenzaken tot frituren. Er is meer dan genoeg te beleven. Zelf kook ik normaal gezien één avond op twee als mensen een weekend komen. Dat doe ik erg graag, ik heb huishoudkunde gestudeerd. Ik hou van de simpele keuken, côte à l’os, forel of ik vraag gewoon aan de mensen wat ze graag willen eten en doe boodschappen. Nu het slecht weer is, vroegen ze zelfs om witloof met hesp en kaas. Gelukkig merk ik in de boekingen niet zo veel van het slechte weer. Ik voorzie ook in regenactiviteiten, zo is het oorlogsmuseum van Bastogne hier in de buurt. De gasten van nu hebben hier ook al veel gekaart en in de namiddag bak ik dan eens een pannenkoek, je moet ze wat verwennen.”

Boswachter

“We zouden de B&B graag verder doen tot ons pensioen maar daarna keren we terug naar Zulte, om dichter bij de kinderen en de kleinkinderen te zijn. Al keren we zeker nog vaak terug naar de Ardennen, dan kan mijn man terug wat meer jagen. Nu is hij boswachter op het domein rondom de B&B, daar kruipt veel tijd in als boswachter mag hij er zelf niet jagen. We blijven verknocht aan het binnenland en de natuur, we zijn absoluut geen zeemensen. We gaan soms op reis naar Tenerife, maar ik ben nog nooit in het zand geweest, de natuurgebieden in het binnenland zijn er magnifiek.”

Reserveren bij La Chasse aux Trésors kan op 0497 45 90 55, 061 27 02 79 of britta.willemijns@outlook.be. “Voor een eerste boeking heb ik wel graag dat de mensen eens bellen”, besluit Britta. “Dan weet ik waarvoor ze komen en probeer ik te vermijden dat ik drie verjaardagsfeestjes samen boek met twee koppels die voor de rust en de stilte komen.”