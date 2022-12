Brewery De Zwoane brengt cuvee uit van hun succesvol Zwoantje

Bij Brewery De Zwoane loopt het bijzonder goed. Afgelopen weekend stelden ze hun nieuwste biertje voor: ‘de cuvee’. En er zijn zeer ambitieuze plannen voor 2023.

“We zijn 2020-2021 in volle coronaperiode gestart met onze brouwerij. We heten officieel Brewery De Zwoane. Er moest een link zijn met Zandvoorde”, schetst Xav Catrysse.

Hij is samen met Filip Vanhulle de drijvende kracht achter de VOF die het bier maakt in een brouwerij in Lendelede. “We doen daar alles zelf en kuisen zelf de tanks. Daardoor kunnen we het financieel haalbaar houden”, luidt het.

‘Zwoantje’

En hun blond biertje ‘Zwoantje’ van 6,5 graden slaat aan: het wordt verkocht in de plaatselijke horeca en is te koop bij alle Spegelaere-vestigingen, supermarkt Frescana en de Spar in de Langestraat. Ook andere supermarkten hebben het soms in hun aanbod. “16.000 liter brouwden we al en er is een grote vraag. We voeren zelfs uit tot in Brugge, stonden op festiviteiten en streekproductenmarkten. Maar omdat we alles zelf doen, is er een trage maar gestage groei”, zeggen ze.

‘Cuvee’

Het jongste brouwsel heet ‘cuvee’, is 7 graden en is minder zoet dan ’t Zwoantje. Ook Johan en Michel van de plaatselijke bierclub bevestigen dat het biertje aan populariteit wint. “We konden op een jubileumavond het nieuwe bier aanbieden en de respons was erg goed. In ’t Kasteeltje staat de Zwoane uiteraard vast op de kaart.”

Xav en Filip hebben intussen nog meer plannen. “In 2023 willen we een zwaarder blond bier van 9 graden, een trippel, lanceren, uiteraard onder de naam Zwoane. Er komt ook aan gewone pils van 5 graden op vat. Die vaten laten ons toe om ook op bierfestivals en evenementen ons biertje te laten proeven.”

En als dat nog niet genoeg is, hebben de Zandvoordse brouwers hebben nog meer in petto. Zo zijn ze op zoek naar een geschikt pand om met een eigen installatie zelf bier te brouwen. “We moeten ook denken aan een degustatieruimte. We willen ook het label van West-Vlaams streekproduct.”