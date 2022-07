Brent Maes (Ooigem) en Michiel Theys (Kortrijk) winnen Chefs & Shakers

Brent Maes (21) uit Ooigem en Michiel Theys (22) uit Kortrijk wonnen in juni de Chefs & Shakers-wedstrijd. In die wedstrijd combineren koks en sommeliers dessertgerechten met cocktails. Voor hen is de overwinning heel belangrijk. “Een eerste stap om samen onze droom te realiseren: een dessertrestaurant”, klinkt het.

Brent en Michiel studeerden samen aan hotelschool Ter Groene Poorte. Brent volgde er de patisserieopleiding, Michiel studeerde er voor sommelier. Intussen werkt Brent bij toppatissier Joost Arrijs en Michiel bij Hof van Cleve. Ze bleven altijd beste vrienden en besloten dit jaar deel te nemen aan de wedstrijd Chefs & Shakers. Die wedstrijd wordt georganiseerd door Don Papa Rum en daagt de deelnemers uit om een dessert met een cocktail te pairen. “We waren op weekend in Luxemburg toen we van de wedstrijd hoorden. We waren meteen getriggerd om deel te nemen. Onze werkgevers steunden ons van bij het begin bij onze deelname en daar zijn we heel dankbaar voor. Na een kwartfinale en een halve finale belandden we in de finale. Uiteindelijk wonnen we die ook. Als prille twintigers konden we ons mannetje staan tussen de dertigers”, blikt Brent terug.

Ruimtethema

Tijdens de finale koos Brent voor een dessert met donkere chocolade en honing. Dat pairde Michiel met een cocktail op basis van een orange wine uit de Jura. In elke ronde moest de Don Papa Rum ook verwerkt zitten. “Voor de finale pakten we uit met een show. Ons dessert en onze cocktail maakten we in een ruimtethema dat we Planet of Don Papa doopten. We zorgden voor visuele elementen die verschillende hemellichamen voorstelden. En dat kon de jury wel smaken”, vult Michiel aan. De twee jonge culinaire talenten wonnen een reis naar de Filipijnen.

Dessertrestaurant

Hoewel de twee jongens sterk verschillen, vullen ze elkaar perfect aan. De stijl van Brent is eerder strak te noemen met witte borden, terwijl Michiel vaker de kleurrijke weg en de connectie met de natuur opzoekt. “We snappen elkaar perfect en werken graag naar elkaar toe. Misschien zijn we daarom zo’n sterk duo. Brent werkt eerst altijd rustig aan zijn idee en dan stem ik het dessert erop af. Voor mij is het een uitdaging om die smaken met elkaar te verbinden.”

Ze durven ook al te kijken naar de toekomst. Hun grote droom is samen een dessertrestaurant runnen. “Maar eerst willen we genoeg ervaring opdoen. Het moet perfect zijn vooraleer we daar ooit mee van start gaan”, meent Brent. Michiel is het daarmee eens. “We zullen onze droom samen waarmaken. Of het is met Brent, of het is met niemand”, besluit hij.