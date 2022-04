Brenda nieuwe uitbater van eeuwenoud café ’t Peerdeken in Meulebeke: “De cirkel is nu helemaal rond”

Met de komst van Brenda Vandendriessche breit café ’t Peerdeken een verlengstuk aan de eeuwenlange bestaansgeschiedenis. Het café gelegen op het kruispunt van de Tieltstraat, Nijverheidsstraat en Marialoopsteenweg is één van de weinige kroegen die in de Berengemeente de geschiedenis overleeft want ’t Peerdeken stond al vermeld op de landkaarten van 1645.

Met André Heyndrickx samen met zijn echtgenote Irene Dublon, Rita De Costere en Virginie Danneels hadden we een reeks uitbaters die samen bijna een eeuw lang zorgden voor de ambiance in ’t Peerdeken. Brenda neemt straks hun taak over voor een even boeiend vervolg.

Brenda Vandendriessche (47) is afkomstig van Tielt. Deze ijverige dame heeft er al een heel bijzondere staat van dienst op zitten. Ze studeerde af aan de Heilige Familie in Tielt waar ze de richting Latijn Grieks met succes doorliep. Daarna koos ze resoluut voor een opleiding regentes Engels Duits Geschiedenis.

Stewardess

Brenda: “Talenkennis is de poort tot wereldkennis. Toen ik afgestudeerd was, kreeg ik een aanbieding van het Duitse bedrijf Bayer om in Brussel de dienst verkoop te versterken. Na enkele jaren kon ik als stewardess bij KLM aan de slag… ik heb dus alle continenten bezocht. Ondertussen bleef ik in mijn vrije tijd werkzaam in de horeca.”

“Tijdens mijn studententijd vond ik een vakantiejob in het Molenhof in Tielt. Daar leerde ik het klappen van de zweep kennen. Christel bracht me alles bij wat werklust, discipline, en klantvriendelijkheid betekenen in de horecabranche. Indien er nog iets van vrije tijd overbleef besteedde ik die aan het organiseren van grote party’s en fuiven in de Europahal. Ja, ik was een echte workaholic.”

“Op mijn 28ste levensjaar besliste ik om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ik nam een start met ’t Soulistje in Aalter, daarna trok ik naar Ter Leie in Sint-Eloois-Vijve. Ik kende een zeker moment van rust in de Stanish in het centrum van Tielt.”

Toen bekroop haar opnieuw de drang om er volop tegenaan te gaan en ze vond die uitdaging in De Zonnedans in Sint-Martens-Latem. “Elke nieuwe uitdaging was een voor mij een weloverwogen keuze waarin het keihard werken centraal stond. Ik mag gerust zeggen, zonder enige vorm van pretentie, dat het harde werken de rode draad was en nog steeds is in mijn leven. En toch verandert er iets.”

Thuiskomen

“Met de uitbating van café ’t Peerdeken heb ik het gevoel dat ik terug thuis kom, dat de cirkel rond is. Ik heb heel de wereld gezien, gewerkt als een paard… hier in ’t Peerdeken neem ik nu als het ware een nieuwe start. Het café wordt uiterst gezellig, streek- en naamgericht ingericht.”

“Naast een uitgelezen drankenkaart serveren we straks ook lekkere tapas en warme en koude ‘knabbelingen’ die we klaarmaken in een gloednieuwe moderne keuken. Ik krijg bij de realisatie van dit nieuwe project heel veel steun van mijn levenspartner Bart Van Compernolle die een handige harry is.”

’t Peerdeken opent de deuren tijdens het Paasweekend. Verder is het café open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 15 tot 1 uur. Op zondag zal ’t Peerdeken geopend zijn van 10 tot 1 uur. Op dinsdag en woensdag is ’t Peerdeken gesloten.

(LB)