Breken Kris en Aloïs uit Gistel het Belgisch record tooghangen?: “We krijgen veel steun”

In Gistel is een opvallende recordpoging in volle gang: Kris Osaer (36) en Aloïs Gevaert (25) willen het Belgisch record toogzitten – of tooghangen, zo u wil – verbreken. Daarvoor moeten ze 53 uur ononderbroken wakker blijven. “We krijgen veel steun van lokale ondernemers en inwoners.”

Vrijdagmiddag om 15 uur ging in horecazaak Teas & Bees, in de Stationsstraat 22, het Belgisch record tooghangen van start. Kris en Aloïs willen daarbij het record breken van 52 uur dat door de chiro Joho in het Horendonkse café De Gaffel, in de provincie Antwerpen, werd gevestigd. “Het idee ontstond op de plaats waar we nu zitten: aan de toog. Dat toogpraat zou uitmonden in een echte recordpoging, hadden we zelf niet durven voorspellen. Maar nu hebben we er ons gedacht van gemaakt. We zien het volledig zitten. Alleen vragen we ons af hoe we ons zondagavond zullen voelen”, lachen de twee.

Hoofd niet neerleggen

“De twee moeten 53 uur aan een stuk wakker blijven en aan de bar blijven zitten. Hun hoofd neerleggen voor een dutje mag dus niet”, vertelt Elisha Vandewaetere, de vrouw van deelnemer Kris en uitbater van Teas & Bees. “Elk uur mogen ze wel een plaspauze van 5 minuten inlassen, of ze mogen die minuten opsparen. De toog staat buiten, waar het frisser is en dus makkelijker om wakker te blijven, en er is entertainment voorzien. Zo komt zaterdagavond om 21 uur een lokale band optreden. Lokale handelaars, zoals frietkoten en traiteurs, komen maaltijden of ontbijten brengen. Ook buurtbewoners houden ze gezelschap aan de toog.” Zo kwam burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) de recordpoging openen en even aan de toog postvatten.

Livestream

Het hele event wordt gelivestreamd op de Facebook-pagina van Teas & Bees. Kris en Aloïs beantwoorden er vragen van kijkers. “Zo zullen ze op verzoek mensen uit hun bed bellen, letterlijk een wake-up call”, knipoogt Elisha. De recordpoging zou zondag om 20 uur aflopen – als ze de volle 53 uur volhouden, natuurlijk.