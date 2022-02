Bredense broers nemen hotel Le Parisien over in hartje Oostende

De Bredense broers Nicolas (36) en Henri Suykens (39) openen op vrijdag 25 februari hotel Le Parisien in hartje Oostende. Daarmee maken ze een heuse carrièreswitch. “Maar we hebben er heel goed over nagedacht”, duiden de broertjes. “Wij maken niet veel ruzie. We zeggen elkaar wat we willen en respecteren elkaar.”

Hotel Le Parisien op de Groentemarkt was vroeger Hotel Polaris. Op vandaag is Le Parisien een charmant en stijlvol designhotel, ondergebracht in een herenhuis dat gebouwd werd in 1902 en als monument beschermd werd in 2005. Nicolas werkte tot afgelopen donderdag nog als coördinator in jeugdverblijfcentrum Horizon in Bredene. “Ik deed er van begin tot einde het contact met de klanten”, vertelt Nicolas. “Dus eigenlijk heb ik toch wel al wat ervaring. Op zich komt het een beetje op hetzelfde neer, alleen ontvang je daar jeugdige groepen. Ik werkte er tien jaar en voor mij is wat we nu gaan doen min of meer vertrouwd.”

Henri werkte dan weer op de personeelsdienst van FOD Binnenlandse Zaken. “We zijn beiden sociaal assistent van opleiding”, zegt Henri. “We komen uit een sociaal nest: vader was opvoeder en onze zus zit ook in de sociale sector. We zijn dus zeker niet opgegroeid in een ondernemersfamilie. Ik neem nu enkele jaren loopbaanonderbreking.”

Link met eigenaar

Tom Buyse is de eigenaar van het jeugdverblijfcentrum in Bredene, waar Nicolas werkte, en het toeval wil dat ook het hotel eigendom is van Tom Buyse. En aangezien één plus één twee is… “De link is zo snel gelegd”, lacht Nicolas. “We hebben nu een uitbatingscontract afgesloten met Tom. Waarom de hotelsector? Voor mij is dat eigenlijk de logische stap, aangezien ik al deels in die sector zat. De kern is hetzelfde. En Henri wou dan weer een andere uitdaging. Wat mij het meest aanspreekt? Gewoon dat regelen: de bestellingen doen, klanten ontvangen, mensen doen genieten. De boel runnen, zeg maar.”

“Toen Nicolas met het idee afkwam om het hotel te runnen, was ik daar meteen voor gewonnen”, duidt Henri. “Het is een uitgelezen kans om iets samen te doen met je eigen broer. Ik ben er zeker van dat ik jaren spijt zou gehad hebben als ik neen had gezegd. We spelen allebei tennis en discussies vechten wij uit op het tennisveld (lacht). Al zal er nu misschien veel minder tijd overblijven om te tennissen. We maken eigenlijk niet veel ruzie met elkaar. We kunnen elkaar zeggen wat we willen en respecteren elkaar. Maar er zijn natuurlijk al eens meningsverschillen, zoals de inrichting. Maar dan nemen we de gulden middenweg. De ene keer krijgt Nicolas zijn goesting en de andere keer is dat ikzelf. Als broers een hotel runnen is de ideale combinatie.”

Focus op hygiëne

Nicolas en Henri willen de focus leggen op kwaliteit en hygiëne. “De locatie is perfect en het gebouw ook, maar er moeten stappen vooruit worden gezet op de hygiëne. Als we de recensies lezen, dan waren daar nog wat werkpunten. Maar goed: we gaan daar aan werken. We willen de familiale sfeer die tussen ons heerst, overbrengen naar onze klanten. Ons hotel telt 24 kamers, goed voor 49 bedden. Personeel? Voorlopig proberen we het met ons twee en we zullen dat zo lang mogelijk blijven proberen. Maar we gaan in de weekends wel met flexijobbers werken en in de zomer met jobstudenten. Onze ontbijten gaan we open stellen voor iedereen, niet alleen voor hotelgasten. We gaan daarbij voor eigen kwalitatieve producten”, aldus Nicolas.

Het hotel Le Parisien heeft nu drie sterren en dat mag voor Nicolas en Henri zo blijven. Een vierde ster hoeft voor hen niet persé. “Eigenlijk is het beter dat je maar drie sterren hebt, maar toch viersterrenniveau kan aanbieden”, vinden ze. “Om vier sterren te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en als je bijvoorbeeld geen nachtreceptie aanbiedt, dan krijg je die vierde ster niet. Maar goed: laat ons beginnen bij het begin. Vrijdag zwieren we de deuren voor het eerst open. De eerste reservaties zijn ondertussen binnen en we zien het zitten”, besluit Henri enthousiast.