Bredene sluit proefproject met statiegeld af: “Een succes gebleken”

Op maandag 15 augustus liep het proefproject van het gemeentebestuur, waarbij een maand lang statiegeld werd geheven op blikjes en plastic flesjes aan de strandposten, af. “Ons experiment is een succes gebleken. Zo’n 90% van de flesjes en blikjes met een sticker werd teruggebracht”, aldus milieuschepen Kelly Spillier.

Het mag duidelijk zijn: Bredene, en in het bijzonder zijn burgemeester Steve Vandenberghe, is al langer een pleitbezorger van statiegeld op wegwerpflesjes- en blikjes. Vandenberghe, ook Vlaams parlementslid voor Vooruit, ijvert er intussen al enkele jaren voor op Vlaams niveau. Zonder succes tot nu toe.

Volgens Vandenberghe is het invoeren van statiegeld echter een uitgelezen manier om zwerfvuil tegen te gaan. Zijn voorstel om in Bredene dan maar bij wijze van proef lokaal een initiatief op touw te zetten, dateert al van voor de coronaperiode en werd aanvankelijk op scepsis onthaald.

Deze zomer zag de Bredense burgemeester zijn kans schoon om alsnog zijn gelijk te bewijzen. De test met statiegeld werd echter niet, zoals eerder voorgesteld, uitgerold over heel de gemeente maar enkel over de drie strandbars.

Een maand lang kleefde op alle in de strandbars verkochte flesjes en blikjes een statiegeldsticker. Wie zo’n blikje of plastic flesje kocht, betaalde 20 cent extra. Wie het vervolgens terugbracht, kreeg het statiegeld terug.

Grote hoeveelheden plastic op strand

Maandag mocht milieuschepen Kelly Spillier de eerste, voorlopige resultaten van de actie kenbaar maken. “We hoopten 50 à 70 procent van de blikjes en flessen met een sticker te recupereren. We zijn uitgekomen op zo’n 90%. De uitbaters van de strandbars, die best kritisch stonden tegenover ons proefproject, blijken ook tevreden met het resultaat.

De actiegroep Proper Strand Lopers, die deze zomer onder meer twee Trash Bingo’s organiseerde op het strand, lieten via Twitter weten blij te zijn meegewerkt te hebben aan het initiatief. “De voorlopige resultaten zien er veelbelovend uit. De steekproeven, die we genomen hebben in een drukke zomer, waren positief.” Proper Strand Lopers noemde het proefproject ook “een grote stap naar een structurele maatregel tegen een groot deel van het volume aan zwerfvuil.”

Burgemeester Steve Vandenberghe tot slot beklemtoonde nogmaals dat de kustgemeenten al langer geconfronteerd worden met grote hoeveelheden plastic afval op de stranden. “Iedereen heeft op televisie de beelden gezien van de reusachtige afvalberg na een drukke stranddag.

Heel wat politici hebben er de mond van vol dat dit zo niet langer kan. Maar in het Vlaams parlement houden sommige partijen de algemene invoering van statiegeld al jaren tegen. Met dit project wilde ik mijn collega’s een duidelijk signaal sturen. Hopelijk toont de Vlaamse regering straks alsnog de wil om statiegeld in te voeren.”

Eind augustus maakt het gemeentebestuur de definitieve cijfers van het proefproject bekend. (MM)