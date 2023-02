Bredene 4 dagen lang middelpunt van horecagebeuren

De Bredense Horecabeurs is vandaag officieel geopend. Nog tot en met 9 februari staat Bredene opnieuw helemaal in het teken van de horeca. Met meer dan 150 standhouders is de beurs in het MEC Staf Versluys ook dit jaar volledig uitverkocht.

“De beurs heeft de voorbije jaren een stevige reputatie opgebouwd. We verwachten dan ook opnieuw duizenden horecaprofessionals, die uit alle hoeken van het land naar Bredene komen. Ze krijgen er een compleet overzicht van producten, services, de allernieuwste snufjes en de laatste trends”, aldus schepen van lokale economie Alain Lynneel.

De Horecabeurs kan nog tot en met donderdag 9 februari (telkens van 12u tot 18u30) bezocht worden. De Horecabeurs is een vakbeurs voor de professional. Bezoekers met een uitnodiging en registratiecode kunnen gratis de beurs bezoeken, indien vooraf online werd geregistreerd. Bezoekers met uitnodiging maar zonder pre-registratie betalen 15 euro toegang, bezoekers zonder uitnodiging betalen 50 euro. (MM)