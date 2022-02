Brecht van De Nachtwacht in Tielt: “Vanaf nu zullen we onze naam weer alle eer aandoen”

Vanaf vandaag hoeven de cafés niet langer om middernacht dicht. En dat is vooral goed nieuws voor de zaken die vooral of enkel in de vroege uurtjes open zijn. De uitbaters van De Loods (Roeselare), ’t Vlaams Huis (Izegem) en De Nachtwacht (Tielt) halen opgelucht adem.

In de Tielse Kasteelstraat op de hoek met de Wittestraat is De Nachtwacht een vaste waarde. De jongste zes jaar is Ruiseledenaar Brecht Taghon daar de kroegbaas. “Vroeger was dit hier een volkscafé, Stefaan Lambert doopte het om tot De Melkweg, vandaar ook Melkrock. Later heette het café Talternatief en de vorige uitbater James Vervenne bedacht de naam De Nachtwacht. Ik was hier klant en nam in 2016 de zaak over. Wij zijn open van vrijdag tot en met dinsdag, telkens vanaf 16.30 uur. Tijdens de week zijn we natuurlijk niet zo lang open, maar in het weekend is het soms wel 5 of 6 uur ’s morgens. De traditie is dat de andere cafébazen hier hun werkdag komen afsluiten. Wij moeten het dus wel hebben van die nachtelijke uurtjes. En vanaf nu zullen we onze naam opnieuw alle eer kunnen aandoen.”

We hebben hier ook Meskerem Mees geboekt voor 50 euro

Tijdens de lockdowns werd het terras achteraan het café onder handen genomen. “Dat was ook nodig, omdat in mei 2021 enkel de terrassen open mochten. Maar het weer zat toen niet mee, dus zijn we pas daarna in juni weer min of meer normaal kunnen open gaan. Maar wel met sluitingsuur uiteraard.”

Neus voor muzikaal talent

Brecht Taghon staat bekend om zijn neus voor muzikaal talent. “Dit is hier altijd al een café geweest waar muziek een belangrijke rol speelde met de nadruk op rock en blues. Maar we staan open voor meer, zo komt hier straks ook opnieuw een hardcore band spelen. De optredens lagen lange tijd stil, maar op 26 februari hervatten we met de Reterid Punx uit Izegem, in totaal staan alweer vijf optredens gepland. Onze programmatie kun je volgen via onze Facebookpagina. En het klopt inderdaad dat we hier al veel mooi volk op het podium hadden: van Dirk tot Mooneye. En Meskerem Mees kon ik destijds voor 50 euro strikken, maar toen die begon op te treden wist iedereen hier dat we een topper in wording aan het werk zagen.”

Ons kerstmiskaraoake is verplaatst naar paaszondag

Brecht runt het café in zijn eentje, bij optredens doet hij een beroep op wat extra helpende handen. Hij zit ook mee in de organisatie van Melkrock. “De mensen snakken weer naar feesten. Met kerstmis houden we hier normaal een karaoke. Wel nu hebben we dat verplaatst naar paaszondag 17 april. Kwestie van nog eens uit de bol te kunnen gaan.”