Braziliaanse familie heropent de deuren van Lunch 11

De Braziliaanse familie Albuquerque blaast nieuw leven in Lunch 11, de broodjeszaak en bakkerij aan de Stationstraat in Moorslede. De familie heeft zowel op korte als op lange termijn grote plannen. “Ons aanbod blijft hetzelfde, maar we willen ook enkele gerechten uit de landen waar we gewoond hebben verkopen.”

Vol enthousiasme opende mama Cleide (45) samen met haar zonen Cleir (27) en Felipe (25) de deuren van Lunch 11. De zaak bleef de voorbije twee weken gesloten zodat de nieuwe zaakvoerders de heropening konden voorbereiden. “Voor mij is Lunch 11 niet nieuw. Ik werkte hier al de voorbije vijf maanden. Toen ik hoorde dat de zaakvoerder wou stoppen besloten we met onze familie de zaak voort te zetten”, zegt Felipe.

De Braziliaanse familie Albuquerque was al eventjes op zoek naar een plaats om een familiezaak te starten. “We wonen inmiddels negen jaar in Ieper. De voorbije jaren hadden we allemaal een verschillende job. Van onthaalmoeder, tot kok in een restaurant of arbeider in een fabriek. We stonden even op het punt om een pizzeria te openen, maar uiteindelijk kregen we de kans om deze goed draaiende zaak over te nemen”, aldus Cleir.

Familiezaak

Moeder Cleide is blij dat ze samen met haar zonen Lunch 11 kan runnen. “Familie is iets erg belangrijks. Ik steun mijn zonen dan ook voor honderd procent in dit project.” Ook haar dochter Camilla en Manon Verbeke, de vriendin van Felipe, helpen mee. “Eens we goed opgestart zijn hebben we ook grote plannen met Lunch 11. In een eerste fase zullen we ook enkele gerechtjes aanbieden uit landen waar we hebben gewoond”, aldus Felipe. Het gezin groeide op in Brazilië, maar woonde ook even in Portugal en Spanje. Coxinha uit Brazilië, paella uit Spanje en pastel de nata uit Portugal. Het zijn maar enkele van de vele lekkernijen die straks in de winkel te koop zijn. “Maar natuurlijk blijven we ook de vertrouwde producten zoals onze pasta’s, broodjes, brood en ontbijtkoeken aanbieden”, zegt Cleir.

In een volgende fase wil de familie de winkel ook uitbreiden. “Bedoeling is om hier ook ter plaatse brood te bakken. Ik start binnenkort met een cursus bakker.” De familie wil later ook een tweede en misschien wel derde winkel openen. (BF)