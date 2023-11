Brasserie Zwaanhof uit Komen-ten-Brielen zondagavond gesloten wegens wateroverlast

De welbekende Brasserie Zwaanhof in de Zandvoordestraat in Komen-ten-Brielen is zondag gesloten wegens wateroverlast.

“Wegens hevige regenval was het Zwaanhof vrijdag en zaterdag moeilijk bereikbaar maar deden we ons best om open te zijn”, klinkt het bij de uitbaters.

Onbereikbaar

“We hebben paaltjes geplaatst en de mensen begeleid naar de openbare weg. Zondag is het waterpeil veel gestegen en zijn we jammer genoeg onbereikbaar. We moeten alle reservaties annuleren en zullen gesloten zijn deze avond. Wij vinden dit bijzonder jammer voor onze klanten en ons team.”

Op zondag is Brasserie Zwaanhof normaliter open vanaf 16 uur. De zaak lokt veel klanten uit een ruime regio.

(EDB)