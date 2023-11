Brasserie Regina in Westende in ‘Steak met Stijn’

Brasserie Regina kreeg, samen met nog vier andere West-Vlaamse restaurants, een ereplaats in het zopas verschenen culinair boekwerk ‘Steak met Stijn’, naslagwerk omtrent de bakwijze van een steak van de hand van Stijn Baert, dr. in de economische wetenschappen.

Chef-kok Caroline Vandenbroucke en gastheer-zaalmeester Vincent Maeyaert zijn er bijzonder blij mee. “Auteur Stijn Baert kwam hier tijdens zijn vakantie in Westende per toeval even langs, proefde van onze keuken en zag dat het goed was, met dank aan de kookkunsten van mijn echtgenote Caroline”, stelt de immer attente en joviale gastheer Vincent Maeyaert in de oergezellige brasserie Regina die hij samen met Caroline al sinds 2011 uitbaat.

Met de paplepel

De chef-kok kreeg de kookmicrobe met de paplepel mee van moeder en vervolmaakte zich in de avondschool in Brugge. Het resultaat is te genieten in hun brasserie aan de Meeuwenlaan 16, hartje Westende-Bad. Zonder meer een van de culinaire trekpleisters van deze familiebadplaats. Dat ontdekte ook dr. Stijn Baert.

Voor chef-kok Caroline is koken eigenlijk simpel: “Het komt er vooral op aan om te werken met kwaliteitsproducten. Daarom is het broodnodig dat er gelet wordt op de versheid van de producten. Discussies met mijn slager zijn hier dan ook dagelijkse kost. Ik wil alleen het beste in de pan. Elk soort steak, het mag een ossenhaas, een ribeye, lendestuk, een filet pur, een entre-côte of een onglet (kraaibiefstuk, red.) zijn, elke soort kan op diverse wijzen klaargemaakt worden.”

“Elke bakwijze heeft zijn tijd nodig. Wie dat respecteert, kan een topsteak op het bord leggen. Daarbij hoort niet meteen een saus bij, wel de jus uit de pan. Dat geeft extra goede smaak aan het vlees. Aangevuld met een leuke portie friet is dit het einde. Geen tierlantijntjes, maar puur natuur. En natuurlijk een serieuze portie. Niemand mag hier met honger van tafel gaan.”

(GK)