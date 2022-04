Brasserie Poelberg in Tielt steekt in nieuw jasje: “Interieur volledig vernieuwd, met knipoog naar verleden”

Sinds kort bruist het op de top van de Poelberg opnieuw van activiteit, want op zaterdag 2 april gooide Brasserie Poelberg – eindelijk – terug zijn deuren open. Met een volledig nieuw interieur willen Mathilde Bauwens en Robbe Ceunis, die vorige zomer al een pop-upbar uitbaatten op de site, de horecazaak nieuw leven inblazen.

Wie de zaak binnenstapt, merkt het meteen: er is enorm veel veranderd. Zo hebben de witte, kale muren plaatsgemaakt voor felle kleuren, planten en decoratiestukken en is ook het interieur volledig vernieuwd. “Maar wel met een knipoog naar het verleden”, pikt Mathilde in. Zij woont samen met haar vriend Robbe al een klein jaar in de woning aan de brasserie en vormt samen met hem het gezicht van Brasserie Poelberg.

“Vroeger was er hier het klooster en het schooltje. Dat hebben we proberen verwerken in het interieur, want we wilden de Poelberg in zijn eer laten”, vertelt ze. Zo is er onder meer een beeltenis van Maria verwerkt in de tafels en worden er krijtborden gebruikt. Ook opvallend is het verlaagde plafond. “Een manier om de akoestiek te verbeteren”, duidt Mathilde.

Gewaagd, maar geslaagd

Mathilde en Robbe zijn dan ook erg tevreden met het resultaat. “Het is gewaagd, maar geslaagd”, lacht Mathilde. “Ik vind toch dat het er trendy uitziet. Toen we nog volop bezig waren met de renovaties stelden de mensen zich soms vragen bij bijvoorbeeld de kleuren, maar nu het af is, is het een mooi geheel geworden en past het allemaal heel goed samen. De mensen die de afgelopen dagen al langskwamen waren alvast erg positief. ”

Afgelopen zomer hield het koppel al de pop-upbar Het Poelverzet open, maar vanaf nu draait de brasserie – die ook een volledig nieuwe keuken kreeg – terug op volle toeren. Tot tevredenheid van Johan Deman en Anne-Marie Van Meulebroeck, die met hun vennootschap UrbanGoed de concessie in handen hebben. “We willen echt een gevestigde waarde worden”, is Johan ambitieus.

Gezelligheid prioritair

Het duo, dat ook al The Shelter in het Zwin en het Urban Café in provinciaal domein Bulskampveld runt, wil de brasserie vooral toegankelijk houden. “De gezelligheid is prioritair. Er moet een losse sfeer hangen en iedereen moet zich welkom voelen. We willen een heel divers publiek aanspreken”, vertelt Johan.

Je kan er dan ook voor veel terecht: “Je kan hier eens goed komen eten, maar evengoed gewoon een koffietje komen drinken”, gaat Johan verder. “Het is jammer voor een toplocatie als de Poelbarg dat de site hier destijds door de wissel van uitbating en corona een stille dood gestorven is. Het is dan ook onze bedoeling om er terug leven in te blazen.” (TM)

Brasserie Poelberg is open op woensdag en donderdag van 11 tot 18 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag is de zaak open vanaf 11 uur. In juli en augustus valt het sluitingsuur weg en is de zaak ook op dinsdag open.