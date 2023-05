Brasserie Mercator open voor iedereen

Dorothée François (47) en Patrick Driessen (64) openden op 6 mei brasserie Mercator. De horecazaak met frituur ligt langs de Heirweg in Middelkerke. Opvallend: het horecakoppel had vroeger een totaal ander job.

“We hebben allebei heel veel als bijberoep in de horeca gewerkt, maar komen uit een heel andere sector”, zegt Dorothée. Zij werkte meer dan 20 jaar bij een bank en haar man was sales manager in de vrachtwagensector.

Dorothée is oorspronkelijk van Oostende en Patrick is een Brusselaar. Zeven jaar geleden hebben ze beslist om terug naar de kust te komen wonen. ”We zijn door vrienden in Westende beland, maar het pendelen begon ik moe te worden. De bank was in Brussel en we woonden aan de kust, dus ik was iedere dag meer dan 5 uur onderweg. Ik zocht ander werk en werkte een aantal jaren in een agence en als syndicus, maar het waren jobs die met niet echt boeiden. In juli 2022 hebben we definitief de knoop doorgehakt en zijn we de Mercator begonnen”, legt Dorothée uit.

De officiële opening voor het grote publiek vond plaats op 6 mei. De taken hebben Dorothée en Patrick netjes verdeeld. “Patrick heeft heel veel in de keuken gewerkt als kok en ik meer in de zaal en zo is het nu ook. Het is niet enkel een brasserie voor de camping, maar Mercator is open voor iedereen”, zegt Dorothée.

Tweesterrenchef

Patrick heeft nog in de Abbaye de Villers gewerkt met een tweesterrenchef. Hij deed er veel ervaring op en weet wat koken is. Dorothée begon op haar zestiende als jobstudent en heeft meer dan 20 jaar ervaring als bijberoep in de horeca. Ze volgde enkele opleidingen bij Horeca Forma, via Horeca Vlaanderen, voor alles wat boekhouding betreft en het financiële gedeelte. Helemaal nieuw is de horecawereld dus niet voor het koppel.

Dorothée en Patrick houden de kaart bewust beperkt en democratisch. Naast de frituur is er een brasseriekeuken. “Alles is huisgemaakt: onze balletjes in tomatensaus, vol-au-vent, varkenswangetjes, alles is vers. Tartaar minuut heeft veel succes”, zegt Dorothée.

Gezellig terras

“In plaats van een dagschotel hebben we een lunch van de week die tussen de 16 en 20 euro kost. Daarnaast zijn mosselen onze specialiteit en hebben we een pizzatakeaway. We willen de mensen met onze brasserie een gezellig en rustig moment bezorgen in een familiale sfeer. We hopen alvast op mooi weer deze zomer zodat de klanten volop kunnen genieten van de zon op ons gezellig terras, dat ook toegankelijk is voor minder mobiele mensen.” (PG)

Brasserie Mercator is open van dinsdag tot zondag van 11 tot 22 uur. De keuken is open van 12 tot 14 uur en 18 tot 21 uur.