Brasserie M in voormalige bowling

Hubert D’Hoine en Nathalie De Gryse toverden het café en de bowlingbanen van Het Munchenhof in Langemark om tot Brasserie M en openen zo meteen de deur voor de intrede van zonen Gillian en Maïro in de zaak. De eerste dagen verliepen relatief rustig, maar gesmeerd.

Hubert D’Hoine en Nathalie De Gryse, de derde generatie in Het Munchenhof, beslisten in 2020 om het café en de bowlingbanen om te toveren tot een gloednieuwe brasserie. Twee jaar van ingrijpende renovatiewerken later kunnen ze trots pronken met Brasserie M.

“Het concept is een combinatie van een traditioneel restaurant met een tapasbar”, vertelt Hubert. “Zo creëer je een losse sfeer en is er voor elk wat wils. Iemand die gewoon een glaasje wijn wil drinken met enkele tapas kan plaatsnemen in de gezellige loungezeteltjes, terwijl iemand klassiek met het gezin of met vrienden een op lavastenen gegrilde biefstuk aan tafel kan eten. De bedoeling is om een brede kaart te voorzien. Alles mag en niets moet. Daarom hebben we ook een hoekje waar je gewoon iets kan drinken.”

“In de namiddag zijn we een tearoom en ’s morgens zal Brasserie M ook al vanaf 8.30 uur open zijn voor koffie en/of ontbijt”, vervolgt Hubert. “We kozen voor een duurzame investering, ook omdat de volgende generatie op komst is. De oudste zoon Gillian is 25 en staat in de keuken. Hij heeft hotelschool gevolgd in Koksijde, waar nu ook de jongste zoon Maïro (17) zit.”

Brasserie M is open sinds vrijdag 10 februari. De eerste dagen verliepen alvast op wieltjes. “Het was geen overrompeling, maar dat was ook niet nodig. Alles is nog nieuw”, zegt Hubert. “Je moet iedereen ook wat tijd geven om zijn weg te vinden. Het is soms nog wat zoeken in de nieuwe keuken. Ook voor de leveranciers is het nog even wennen. Het eerste weekend verliep gezapig, dinsdag was het naar aanleiding van valentijn al iets drukker. We zijn tevreden en ook de reacties van de bezoekers waren positief op sociale media.”