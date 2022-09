Brasserie In de Luwte ontvangt klanten met een lach in Nieuwpoort

Frederik Declercq (50) opende bijna 25 jaar geleden zijn café-brasserie ‘In de Luwte’ in Nieuwpoort. De naam kwam hij in de stadsarchieven tegen toen hij las hoe men vroeger voor de wind schuilde door zich ‘in de luwte’ te plaatsen.

“Ik was van opleiding bakker en had enkele jaren in het leger gediend, tot ik besloot toch iets anders te doen. Na enkele jaren werken in de horeca, opende ik mijn eigen zaak. Dat begon met een bruin café met verzorgde snacks zoals een croque-monsieur. Maar omdat ik telkens tot 2 of 3 uur ’s nachts openbleef, zag ik dat niet meer zitten. Dus begon ik avondlessen te volgen om frieten te mogen serveren. In die tijd moest dat nog. Ik wou beginnen met eten te serveren”, legt Frederik uit.

Leuke ligging

Zijn zaak groeide uit tot een brasserie met volwaardige Belgische verzorgde maaltijden. Hij was ook de eerste die aan het Marktplein een brasserie opende. Destijds bevonden er zich enkel restaurants aan de kaai. “Ik was al snel gekend voor mijn lekkere pasta’s en vleesgerechten. De ligging is top, op het aangename terras is er veel zon, er speelt goede muziek en ook de sangria is geliefd. Ik zet ook in op prijs-kwaliteit. Dat zorgde er allemaal voor dat ik een naam maakte”, vertelt Frederik.

Thaise keuken

Ondertussen voegde zijn vrouw Beam zich tot zijn team en werden er Thaise gerechten toegevoegd. “In het weekend is er een aanvullende Thaise keuken, ook voor takeaway, en het is al een groot succes gebleken”, verklaart hij. Men spreekt dan ook in de volksmond vaak van ‘gaan we naar Fré en Beam’ in plaats van ‘naar de Luwte’. Veel klanten blijven terugkeren en nieuwe klanten kunnen zich voorbereiden op een enthousiaste bediening en ontvangst met een glimlach, om daarna gesoigneerd te worden met verzorgd eten zoals tapas, pasta’s en slaatjes. “Iedereen is welkom en we zijn ook zeer kindvriendelijk. Voor een aperitief, drankje of gerecht, we staan klaar”. (DV)

Adres: Marktplein 18, Nieuwpoort. Info: www.indeluwte.be