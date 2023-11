Brasserie Histoires d’O brengt de Alpen naar de zee in Oostende

Deze winter kan je op de Oostendse zeedijk genieten van een Oostenrijkse Alpenhut, maar dan mét zicht op zee. Chef Kevin Beirens en gastvrouw Marion Ingelaere van brasserie Histoires d’O pakken uit met HUTTN, inclusief raclette en schapenvellen.

Brasserie Histoires d’O is al enkele jaren een vaste waarde op de zeedijk. Het interieur uit de jaren 50 met authentieke vloer en lambriseringen zorgt als vanzelf voor een aparte vibe die zowel inwoners als dagjesmensen kunnen waarderen. De zaak pakt regelmatig uit met een extra beleving. Zo zorgen ze deze winter voor een gezellige sfeer op de zeedijk.

Winterse lekkernijen

“De zee is even aantrekkelijk en misschien nog mooier in de winter dan in de zomer”, aldus de gastheer en chef van Histoires d’O. “Alleen vraagt de winterperiode iets meer creativiteit om die aparte beleving aan zee een eigen vibe te geven”, vertelt Kevin Beirens.

Een alpenhut voor de deur van een brasserie aan zee is alvast uniek. Tot 8 januari ontvangt Histoires d’O zijn gasten met camembert in de oven en andere winterse lekkernijen. Naast zijn vast repertoire, zoals kroketten gemaakt met garnalen van de Vistrap. Daarna moet de Oostenrijkse alpenhut plaatsmaken voor een werfzone waar een volledig nieuw terras met openschuivend terras vast komt te staan.

Bevriende chefs

Eens die werken achter de rug zijn, is in Histoires d’O het moment aangebroken voor andere verhalen. Al verschillende jaren treedt Kevin Beirens op als curator voor het werk van bevriende chefs. Die geeft hij tijdens Lundi een platform om hun onderscheidende kunsten te tonen. In het verleden waren op maandagen toppers als Nick Bril, Syrco Bakker en Willem Hiele al te gast.

Binnenkort maken Sam D’Huyvetter (Bar Bask), Tom Degroote (Carcasse), Kristof Deprez (De Mangerie) en Stijn Deschacht (Bar Bulot) hun opwachting om via een aantal gerechten hun verhalen te vertellen.

Lundi

“Met Lundi geeft Histoires d’O een podium aan chefs die zowel lekker kunnen koken en aan hun ambacht een aparte, eigen glans geven. Ze zijn geen podiumkunstenaars zoals we die tijdens Theater aan Zee kunnen bewonderen. Lundi is ontstaan om Oostende te laten kennismaken met het repertoire en de verhalen van andere chefs. We werken graag samen en leren vooral van bevriende collega’s”, vertelt Beirens. De definitieve line-up staat vanaf februari volgend jaar online.

(LB)