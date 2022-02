Brasserie Faro opent opnieuw de deuren

Na twee jaar is de bekende brasserie Faro op de hoek van de Vindictivelaan en de Hendrik Serruyslaan terug open. Zaakvoerder Xu Miaomiao (26) is dan wel van Chinese afkomst, toch wil ze de Belgische keuken tot zijn recht laten komen. Chef-kok Patrick Dewolf (67) roert er in de potten.

Twee jaar geleden ging de bekende brasserie Faro dicht. Het gebouw stond al die tijd leeg, tot nu. Woensdag opende Xu er de brasserie met gratis vol-au-vent voor iedereen, mits reservatie. “We wilden er geen typisch Chinees restaurant van maken”, legt Xu uit. “De Belgische keuken is de beste keuken ter wereld en dit pand verdient alleen het beste.”

Een gelijk heeft ze, want de brasserie biedt een fantastisch uitzicht op het bekende schoolschip Mercator. Van de echte Belgische keuken heeft Xu echter geen kaas gegeten. Daarvoor doet ze beroep op Patrick Dewolf, in een ver verleden een gerenommeerde chef-kok.

Van keuken naar bouw en terug

“Ik werkte in de jaren ’80 in verschillende keukens”, vertelt Dewolf. “Ik was zelfs ooit een van de leidinggevenden in het Thermae Palace en won verschillende prijzen. Uiteindelijk ben ik in de bouwsector terechtgekomen. Dat deed ik tot over enkele jaren. Drie jaar lang runde ik een restaurant met speelhal enzovoort ter hoogte van het Klein Strand in Jabbeke. Toen ik het nieuws kreeg dat ik er moest verkassen omdat men een nieuw complex zou bouwen, ben ik vertrokken. En vandaag heeft Xu mij weer opgevist.”

Naar eigen zeggen is Patrick de stiel niet verleerd. “Een vos verliest zijn streken niet en dat is bij mij net zo. Als je kan koken, dan kan je koken”, zegt de man. “We gaan hier de traditionele gerechten serveren en willen kwaliteit bieden. We bieden vlees- en visgerechten en gaan in de toekomst ook lunchmenu’s voorzien. En het zicht, dat krijg je er gratis bij.”