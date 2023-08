Brasserie Duinenzee opent de deuren met fantastisch zicht

Goed nieuws voor de inwoners van De Panne en omstreken: onlangs opende Brasserie Duinenzee de deuren op de gelijkvloerse verdieping van residentie Duinenzee. Met een uitzicht op de Noordzee en het indrukwekkende duinlandschap kun je er genieten van lokale specialiteiten. “Op het terras heb je het beste zitje van de kust”, klinkt het bij chef Dario De Wulf.

De keuken van Brasserie Duinenzee vertoont heel wat overeenkomsten met de gesmaakte keuken van het nabijgelegen La Vigie in Koksijde, waar de ambitieuze chef Dario De Wulf tot voor kort in de potten roerde. De 23-jarige Bruggeling volgde zijn koksopleiding aan Hotelschool Spermalie in Brugge en deed later onder meer ervaring op in de keuken van seafoodrestaurant De Visscherie. Voortaan zet hij de culinaire lijnen uit in Brasserie Duinenzee en dat is goed nieuws voor wie hier zijn voeten onder tafel schuift. “De artisanale garnaal- en kaaskroketjes zijn onze specialiteit”, aldus de chef. “Misschien wel de beste van heel De Panne. Onze passie voor koken proef je in al onze gerechten.”

Brasserie Duinenzee maakt deel uit van residentie Duinenzee, een gloednieuw woongebouw met luxueuze faciliteiten. De appartementen in Duinenzee zijn officieel erkend als assistentiewoning. “Op het terras heb je het beste zitje van de kust”, zegt Dario. “Hier zit je heerlijk beschut, met een onbelemmerd uitzicht op onze mooie Noordzee en het indrukwekkende duinlandschap van Natuurreservaat De Westhoek. Puur genieten, en niet alleen voor de bewoners van de assistentiewoningen. Hoe meer volk, hoe meer vreugd. Daarom hanteren we toegankelijke prijzen en zorgen we steevast voor een gevarieerd aanbod. Ik kijk er heel erg naar uit om mijn klanten culinair te verwennen.”

Brasserie Duinenzee is te vinden in Dynastielaan 42 en is open van woensdag tot en met zondag, telkens van 11.30 uur tot 18.00 uur. Je kan er elke middag aanschuiven voor een lunch tot 14 uur of nadien genieten van een pannenkoek, wafel of stuk taart. Een avondservice is er niet. Er is parking voor de deur. (DM)