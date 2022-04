Brasserie De Living opent op nieuw Marktplein in Harelbeke

Chef-kok Matthias Linski is zaakvoerder van de nieuwe Brasserie De Living op het Marktplein van Harelbeke. “We gaan voor een huiselijk gevoel in combinatie met verfijnde gerechten”, aldus een enthousiaste Matthias.

Matthias Linski (26) genoot zijn opleiding aan Athena Campus Drie Hofsteden. Hij verfijnde zijn kunnen met een stage bij wijlen Lieven Defieuw van restaurant Gouden Kroon, ook voormalig chef-kok van wijlen koning Boudewijn en koningin Fabiola.

Matthias is samen met Maury Derycke. Matthias is als chef-kok niet aan zijn proefstuk toe: hij werkte eerder bij Ibis Styles Hotel Kortrijk en Brasserie Den Trimaar in Harelbeke, waar hij bekend was door zijn verfijnde gerechten. “Ik geef graag een hedendaagse toets mee aan klassieke brasseriegerechten.”

Voortaan staat hij op eigen benen met Brasserie De Living. Het interieur is strak maar heel gezellig ingericht in natuur- en aardetinten. Opvallend is de belichting in rieten manden. “Dat straalt warmte uit. De bedoeling is om hier een huiselijk gevoel te creëren.”

Piano

“In onze brasserie/tearoom kan je terecht voor zowel een dagschotel als meerdere gerechten à la carte, een gebakje met koffie en uiteraard is er ook plaats voor andere drankjes”, duidt Matthias.

“Wat onze gerechten betreft, wordt het opnieuw mijn bekende stijl: vernieuwend en verfijnd, maar in iets grotere porties. Door het huiselijke gevoel in combinatie met vernieuwde gerechten willen we bij de klanten een bijblijvende beleving creëren.”

In de zomer komt er ook een groot terras. “Met zicht op de fonteinen en waterpartijen op het plein en op de Sint-Salvatorkerk die ook verwerkt is in ons logo.”

Leuk detail: behalve chef-kok is Matthias ook muzikant. “Tijdens de openingsuren van de tearoom durf ik al eens een deuntje spelen op mijn piano”, verklapt Matthias. “De mensen zijn dat al gewoon van mij.” (lacht) De zaak zal open zijn van donderdag tot en met maandag.

