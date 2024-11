Brasserie David verhuist straks naar eigen pand in Oostende: “De foto van David Bowie gaat uiteraard met ons mee”

Brasserie David, sinds 2020 gevestigd op de hoek van de Christinastraat en de Sint-Sebastiaanstraat, werd in korte tijd een vaste waarde in Oostende. De zaak werd in het jaar na de opening meteen opgenomen in de Gault&Millau-gids en ook dit jaar bevestigt David Dewaele met een 13 op 20. David en zijn vrouw Alexandra kijken nu uit naar een nieuw hoofdstuk voor hun zaak.

Brasserie David in de Christinastraat ging op 6 oktober 2020 open… en 13 dagen later weer dicht door de coronamaatregelen. Pas op 9 juni 2021 konden David Dewaele (54) en Alexandra Janssens (50) echt uit de startblokken schieten. En met succes: hun harde werk werd meteen beloond, met 13 op 20 in de Gault&Millau-gids.

De naam van de zaak verwijst niet enkel naar de chef-kok zelf, maar ook naar David Bowie omdat Alexandra grote fan is. De grote foto van de iconische zanger is dan ook prominent aanwezig in de zaak. Na ruim drie jaar heeft het koppel nu beslist om te verhuizen.

Gastronomisch

“We wilden graag een eigen pand kopen in plaats van te huren. We hebben een interessant pand gevonden op de hoek van de Nieuwstraat met de Schippersstraat. We zullen ons concept naar daar verhuizen. We blijven inzetten op een gastronomische lunch. Je kan ook in twee shiften komen eten in de namiddag. We zien dat deze formule aanslaat bij veel tweedeverblijvers en toeristen. Ze slapen graag wat uit, ontbijten daardoor later en komen hier in de namiddag dan lekker lunchen. ’s Avonds doen we enkel open voor groepen vanaf tien personen”, licht Alexandra toe.

Meer comfort

“De beslissing is vooral genomen uit praktische overwegingen omdat het interessanter is om de komende jaren een eigen pand af te betalen dan een pand te huren. We willen er ook gebruik van maken om de klanten iets meer comfort te bieden en er komt een mooie bar centraal in de zaak. Op die manier krijg ik meer ruimte om mijn ding te doen”, zegt Alexandra nog.

Voor ze de nieuwe stap kunnen zetten, zoeken Alexandra en David nog een nieuwe huurder voor het pand waar ze nu zitten. “We laten de zaak over zoals ze nu is. De nieuwe uitbaters kunnen het pand, het interieur en het materiaal gewoon overnemen en meteen van start gaan. Wij behouden wel onze naam én ook de foto van David Bowie gaat uiteraard met ons mee.”