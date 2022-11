Brasserie Dæfnis krijgt eerste koksmuts Gault&Millau

Brasserie Dæfnis krijgt in de nieuwe Gault& Millau-gids editie 2023 een score van 13/20 toebedeeld. Die quotering levert de horecazaak van chef Daphnis Abbeloos (34) een allereerste koksmuts op.

Brasserie Dæfnis, die in 2015 de deuren opende in de Rekkemstraat, verwierf in 2021 voor het eerst een plaatsje in de gerenommeerde gastronomiegids dankzij een score van 12/20. In de nieuwe gids van 2023 komt daar een extra punt bij, vergezeld van een eerste Gault&Millau-koksmuts. Die koksmuts kan als het equivalent beschouwd worden van een Michelinster.

“Ik had evenwel geen tijd om de bekendmaking van de Gault&Millau-scores te volgen. Ik was te druk bezig met het nieuwe menu”, vertelt chef Daphnis Abbeloos. “Het was mijn vader die me opbelde om het goede nieuws te vertellen. Dat kwam onverwachts, maar het was wel leuk om te horen.”

Teamwork

“Waaraan de brasserie dat extra punt te danken heeft? Mijn keuken evolueert sowieso continu. Ik school me regelmatig bij en ik ga vaak eten in topzaken. Zo leerde ik in Thailand, een land met heel wat toprestaurants, nieuwe smaken en technieken kennen. Die probeer ik te integreren in mijn eigen keuken, weliswaar met respect voor onze terroir. Maar dit is ook het resultaat van het harde werk van een team: mijn moeder Annick, Peter en Virginie in de zaal, Sien in de keuken en Carine aan de afwas.”

“Het zou plezant zijn mochten we in de toekomst nog verder stijgen, maar dat is geen doel op zich. Mijn voornaamste ambitie is dat mijn klanten tevreden zijn. Ook streef ik naar een keuken, die verder blijft evolueren met smaken die krachtiger en preciezer worden. Koken is mijn passie en dat moet zo blijven. Alleen zo zijn goede resultaten mogelijk. Tot slot is ook een goede gezondheid van groot belang. Mijn kameraad en leeftijdsgenoot Tom Van Lysebettens van het Gentse restaurant Cochon de Luxe verloor onlangs de strijd tegen kanker. Zijn overlijden doet me beseffen dat het snel kan verkeren”, besluit de Lauwse chef.