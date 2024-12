Bram en James dopen L’Opéro om tot restaurant Brasserie 52: “Klassieke Franse en Vlaamse gerechten met een hedendaagse twist”

Bram Vermoote en James Vandendorpe hebben hun wijnbar L’Opéro omgedoopt tot restaurant Brasserie 52. De zaak is nog steeds gevestigd op dezelfde plek, in de Stationsstraat aan de overweg in Loppem.

“We kiezen voor een nieuw concept, om in te spelen op de vraag van onze klanten om hier ook te kunnen dineren. Omdat het duidelijk zou zijn dat we geen wijnbar meer zijn, maar wel een restaurant, hebben we de naam veranderd. Het nummer ‘52’ is ons huisnummer, ‘brasserie’ verwijst naar de typische Franse brasseriekeuken die we hier serveren. De eerste reacties zijn alvast lovend”, begint Bram.

Catch of the day

Brasserie 52 is open van vrijdag tot en met dinsdag. “We serveren klassieke Franse en Vlaamse gerechten met een hedendaagse twist. Aan het fornuis staat chef-kok David Eetezonne. Hij heeft jarenlange ervaring en baatte in het verleden restaurant ’t Vosmotje uit in Koekelare. Samen met onze chef hebben we een menukaart samengesteld waarbij we klassieke gerechten combineren met seizoensgebonden suggesties. Garnaalkroketten van ’t Werftje, een rib-eyesteak, een stoofpotje van everzwijn, hertenkalf, de catch of the day… Er is voor elk wat wils.”

Uitstekende wijn

Gastheren Bram en James serveren daar uiteraard een uitstekend glas wijn bij. “We blijven gespecialiseerd in wijnen en hebben een uitgebreide wijnkaart. Gezellig aperitieven kan aan tafel met enkele sharinggerechtjes, maar ook aan onze gezellige bar. We willen een aangename sfeer creëren waarin we in vergelijking met vroeger meer tijd hebben voor onze klanten. Een plek waar Bourgondisch West-Vlaanderen zich thuisvoelt. Het is bovendien de bedoeling om binnenkort ook uit te pakken met een namiddagservies in het weekend, maar daar kunnen we nog geen exacte datum op plakken”, besluit Bram Vermoote.