Brad Sayen en Daaf Bellemans openen Brasserie Bernehem: “We leggen de lat hoog voor onszelf”

Aan de Wingene Steenweg opende de gloednieuwe brasserie Bernehem haar deuren. Brad Sayen (26) en Daaf Bellemans (27) verwelkomen er gasten in hun zaak waar gerechten uit de betere bistrokeuken geserveerd worden. “Er is nood aan een zaak als de onze”, klinkt het.

Sinds vorige week woensdag staan Brad en Daaf achter het fornuis van hun gloednieuwe zaak. Voorheen werkten de twee elders in horecazaken, maar nu is het tijd voor hun eigen brasserie. “Ik kom uit een horecafamilie en wilde koste wat het kost een eigen zaak”, steekt Brad van wal. “De locatie is hier schitterend en het pand was goed in orde. We moesten weinig aanpassingen doen, maar hebben het interieur wel een eigen toets gegeven.”

Op de kaart staan niet alleen klassieke brasseriegerechten. “We leggen de lat hoog voor onszelf”, legt Daaf uit. “Onze keuken leunt misschien dichter aan bij die van een bistro. We willen vooral dat er voor ieder wat wils op de kaart staat. Van een filet mignon tot versgemalen tartaar, een vispannetje en catch of the day, het kan hier allemaal. We dragen versheid hoog in het vaandel en doen dan ook heel veel zelf.”

Eyecatcher

In totaal zijn er in het restaurant 32 plaatsen, al kan dat uitgebreider dankzij de eyecatcher aan de straatkant. “Die grote tafel kan apart geboekt worden, al kunnen we er ook kleinere gezelschappen aan laten plaatsnemen”, gaat Daaf voort. “Bovendien is er achteraan de zaak nog een mooi terras”, vult Brad aan. Inspiratie voor de naam van hun zaak haalden Brad en Daaf bij de locatie van hun zaak. “Vroeger schreef men Beernem als Bernehem, vandaar dat dit een passende naam voor onze brasserie is”, lacht Daaf.

Het duo merkt naar eigen zeggen dat heel wat Beernemse inwoners uitkeken naar de komst van hun zaak. “De eerste reacties zijn echt positief. Het is alsof men dat hier nodig had. We zijn ook ‘s avonds open en zulke horecazaken vind je hier niet veel meer.” Op zondag en maandag sluit het duo de deuren, al kan dat over enkele maanden nog veranderen. “Als we merken dat er meer vraag is op onze sluitingsdagen, kunnen we onze uren nog aanpassen”, besluit Brad. (Arno Van Haverbeke)